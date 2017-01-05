《美人魚》淨利42億 周星馳公司獲陸投資61億

周星馳執導《美人魚》奪2016年陸電影票房冠軍。（圖／達志影像）

周星馳（星爺）執導的電影《美人魚》奪下去年大陸電影總票房之冠，以33.92億人民幣創大陸影史第一，據悉淨利相當於42億台幣，對星爺來說可說是豐收的一年，而今(5日)媒體報導，看好星爺公司未來的發展潛力，最近有大陸企業入股星爺公司，大手筆投資13.26億人民幣，相當於台幣61.6億。

據《中央社》報導，上海新文化傳媒近日以子公司購陸周星馳旗下電影製作公司「Premium DataAssociates Limited（PDAL）」40%股權，上海文傳董事長楊震華則購入11%股權，PDAL股權共計51%都為上海文傳所有。

(中時電子報)