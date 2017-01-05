中市職涯發展中心擴大營運 提供分眾化專區
台中市職涯發展中心今年起擴大營運，除原本的職涯諮詢等服務，將再提供實體及複合式服務空間，並考量不同族群需求，設「青年職涯好行專區」、「中高齡職場新勢力專區」、「婦女職涯規劃專區」等分眾化專區；另建置全國地方政府首創的「高風險事業工作者職業安全衛生教育訓練體驗教室」，讓職涯規劃、充電成長、職安體驗及就業服務一次到位。
台中市政府勞工局今天（5日）在陽明市政大樓舉辦職涯發展中心揭牌，由市府勞工局長黃荷婷、勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長林淑媛等人一起進行揭幕儀式。
黃荷婷長表示，為連結職涯規劃及職場就業，職涯發展中心104年底已與中市大專院校、高中職結盟為職涯暢行夥伴，深入校園建立完整青年職涯服務網絡；現在再藉由實體營運空間的建置，提供多元化書籍、影音光碟等設備，讓民眾可以隨時提升職場競爭力。
勞工局表示，民眾到中心除可接受專業的職涯規劃服務，中心還設有「團體諮商暨成長團體教室」、「閱讀成長區」、「職涯資訊查詢暨影音專區」、「模擬面試區」等硬體服務。
軟體方面則參考日本經驗，建置職涯工作卡系統，藉由記錄求職者相關職涯諮詢、測驗或職業訓練等資料，協助民眾瞭解自身職業條件，系統並建有E化履歷，可隨時登錄系統新增、修改、列印資料。
另外，中心還設有專業模擬面試系統，可記錄民眾的儀態表達方式，修正個人面試過程瑕疵；至於中心新設置的職安體驗教室，則結合實際體驗方式，在訓練課程中使用相關防護教具，讓民眾建立安全的工作方法與正確的衛生觀念，避免職業災害。
勞工局表示，職涯發展中心提供的各項服務都是免費，並會不定期辦理職場體驗、職場實作、名人職涯歷程分享、職涯成長團體等多元化活動。
(中時)
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