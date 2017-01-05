一例一休窒礙難行 漁業界盼制定專法
一例一休上路後，各行各業爭議不斷，當中漁業界也傳出反彈聲浪，東港區漁會總幹事林漢丑直言「窒礙難行」，他說漁工工作時間特殊，有魚汛期等考量，根本無法落實新制度，而琉球區漁會總幹事蔡寶興也強調海上作業不同陸地，紛紛盼政府為此制定專法。
「只有沿岸漁業能落實一例一休。」林漢丑說，不管台籍或外籍境內漁工，都受有勞基法保障，但除了沿岸的拖網漁業外，近海跟遠洋漁業都不可能實施一例一休，前者出海時間需1至2周、後者更達數個月，而魚汛期一到工作更是可能超過8小時，這都不是制度可改變的作業型態。
他指出，廣義而言，漁工一上船出海就算是在工作，但他們實際的工作時間遠遠少過休息時間，畢竟只有在捕魚時才是真正在從事海上作業，而在颱風來襲及船隻整修期間，船老闆也不會因而扣漁工錢，漁獲量可觀時還會分紅，一趟大約有3000元紅包不等，遠超過加班費。
他強調，漁業有其特殊性，如黑鮪魚季時，漁工可能得忙上一夜才會有收獲，不可能因一例一休的規定喊停，而目前仍「照舊作業」，盼政府能聽見漁業的心聲，針對海上作業制定專法。
「堅持一例一休只有關門大吉。」琉球區漁會總幹事蔡寶興也說，海上作業不似陸上工作，都是團體行動無法輪休，且出海便是7天起跳，若不能讓船長與漁工有協商空間，哪還有漁船敢出海，因此也盼政府重視特殊行業的運作，設法適用。
(中時)
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