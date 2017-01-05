南韓召見中國大使 關切限韓令

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南韓外交部次官補（部長助理）金炯辰，今天上午召見中國駐韓大使邱國洪，針對「限韓令」等中國針對南韓部署終端高空防衛系統採取措施等多項問題，傳達南韓政府的立場。

這是中國政府針對南韓決定部署THAAD事宜採取相關措施後，南韓政府首次召見中國駐韓大使，傳達南韓政府的立場。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，去年2月，時任南韓外交部次官補金烘均曾召見中國駐韓大使邱國洪，就其涉終端高空防衛系統（THAAD，薩德）有關言論表示抗議。

南韓外交部為了避免韓中關係更趨惡化，著重於傳達韓方立場，沒有加大抗議力度。

南韓外交部長官尹炳世2日曾表示，包括外交部在內，政府內部正在進行必要的討論，將先分析對方的立場後再採取適當措施。

南韓政府去年決定在朝鮮半島部署「薩德」系統後，中方採取如限制韓星赴大陸演出、不批准對南韓航空公司在大陸申請赴韓包機航線、對樂天集團在大陸經營場所進行全方位的稅務調查等。

此外，中國外交部長王毅4日下午，在大陸外交部接見到訪的南韓在野民主黨代表團7名國會議員及前總統府青瓦台秘書官朴善源時，呼籲韓方停止THAAD系統部署進程。

不過，南韓政府當局人士認為，中國大陸的立場與韓方立場完全相悖，實在很難接受。1060105

(中央社)