一例一休 林全：減低健保運輸等衝擊
(中央社記者邱俊欽桃園5日電）行政院長林全今天表示，一例一休的目的，在改善勞工工作條件和環境，有關衝擊到醫院健保給付，會給予適度考量；如果是運輸事業，也先會觀察一段時間，減少健保與運輸的衝擊。
林全今天出席「台灣高鐵通車十週年暨探索館」開幕典禮，他強調高鐵的開通對於台灣發展與交通運能有重要效益，也讓台灣發展邁向新的里程碑。
林全在受訪中，被問到有部分企業與民間團體對一例一休抱怨時表示，一例一休的修法目的是要改善勞工工作條件和環境，希望利用增加休假、提高加班費的方法讓工時減少，同時在加班情形下，收入比以前增加，難免造成部分企業的成本增加。
林全說，經過評估，企業成本增加幅度應有限，畢竟65％勞工都已有週休二日，這部分不會受到影響，真正受到影響的是35％，也就是弱勢勞工和弱勢企業，但不至於造成全面物價上漲。
林全也談到，「很多媒體報導都錯誤解讀他在日前受訪的內容」，如果去看整個訪問內容，應該不至於有這種錯誤解讀。
他也談到，修法後難免有法律解釋的不清楚，對於不夠清楚的部分會儘量解釋，一個新的制度實行一開始總是有需要調適的部分，政府也會給企業適當輔導的期間，甚至也會給緩衝期，讓整個調適過程能夠平順。
媒體問到，有醫院因此在假日減診、運輸業受衝擊，林全說，有醫院在去年11月就申請了，不應視為是一例一休所造成。對於人事費用增加部分，如果是醫院，健保給付或其他方面都應該給予適度考量；如果是運輸事業，先會觀察一段時間，即使需要調整，也要逐步改變，讓衝擊能夠減少。
另外，他也談到，如果企業的調整是因為要支付勞工比較多的薪水，做適度反應，相信社會可以接受；但若企業藉此機會漲價，卻沒有回饋給勞工，這部分就不應該被接受，若哄抬漲價，會看有沒有違背相關法律，「法律就有一定罰則」。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。