一例一休 林全：減低健保運輸等衝擊

(中央社記者邱俊欽桃園5日電）行政院長林全今天表示，一例一休的目的，在改善勞工工作條件和環境，有關衝擊到醫院健保給付，會給予適度考量；如果是運輸事業，也先會觀察一段時間，減少健保與運輸的衝擊。

林全今天出席「台灣高鐵通車十週年暨探索館」開幕典禮，他強調高鐵的開通對於台灣發展與交通運能有重要效益，也讓台灣發展邁向新的里程碑。

林全在受訪中，被問到有部分企業與民間團體對一例一休抱怨時表示，一例一休的修法目的是要改善勞工工作條件和環境，希望利用增加休假、提高加班費的方法讓工時減少，同時在加班情形下，收入比以前增加，難免造成部分企業的成本增加。

林全說，經過評估，企業成本增加幅度應有限，畢竟65％勞工都已有週休二日，這部分不會受到影響，真正受到影響的是35％，也就是弱勢勞工和弱勢企業，但不至於造成全面物價上漲。

林全也談到，「很多媒體報導都錯誤解讀他在日前受訪的內容」，如果去看整個訪問內容，應該不至於有這種錯誤解讀。

他也談到，修法後難免有法律解釋的不清楚，對於不夠清楚的部分會儘量解釋，一個新的制度實行一開始總是有需要調適的部分，政府也會給企業適當輔導的期間，甚至也會給緩衝期，讓整個調適過程能夠平順。

媒體問到，有醫院因此在假日減診、運輸業受衝擊，林全說，有醫院在去年11月就申請了，不應視為是一例一休所造成。對於人事費用增加部分，如果是醫院，健保給付或其他方面都應該給予適度考量；如果是運輸事業，先會觀察一段時間，即使需要調整，也要逐步改變，讓衝擊能夠減少。

另外，他也談到，如果企業的調整是因為要支付勞工比較多的薪水，做適度反應，相信社會可以接受；但若企業藉此機會漲價，卻沒有回饋給勞工，這部分就不應該被接受，若哄抬漲價，會看有沒有違背相關法律，「法律就有一定罰則」。1060105

(中央社)