姜正浩酒駕遭除名 中華隊少了大患
世界棒球經典賽南韓國家隊總教練金寅植宣布，美國大聯盟匹茲堡海盜隊內野手姜正浩因酒駕問題，確定踢出國家隊名單。預賽同組的中華隊少了這名「台灣殺手」威脅。
金寅植日前就曾經表示，因為姜正浩在球場外的問題，「傾向」將他剔除在28人名單之外，今天在與教練團開會之後，正式決定對姜正浩開鍘。
姜正浩上個月在首爾酒駕、逃離現場，之後遭到警方逮捕；南韓媒體報導，首爾警方已經準備起訴姜正浩。這是姜正浩自2009年以來第3度涉及酒駕案件，去年球季中還發生疑似性侵事件。
姜正浩在大聯盟2個球季，敲了36支全壘打，2015年國家聯盟新人王票選排名第3，去年腿傷復出，出賽103場敲21轟。
姜正浩在國際賽還有「台灣殺手」的封號，2010年廣州亞運雙響砲、2013年經典賽砲轟郭泓志、2014年仁川亞運轟王躍霖。
3月經典賽，南韓與中華隊、荷蘭、以色列同組，南韓隊少了一門重砲，中華隊也少一大威脅。1060105
(中央社)
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