爭取高鐵南延屏東 發起1人1信給總統

「爭取高鐵到屏東聯盟」發起1人1信給總統蔡英文，希望重視屏東人心聲；屏東縣長潘孟安今天在「南高屏澎交通論壇」也批評交通部「腳麻了」，對民眾聲音完全沒有知覺。

潘孟安表示，下星期將到台北召開記者會要求交通部給答案。

「爭取高鐵到屏東聯盟」去年底在行政院國發會的公共政策網路參與平台，提案爭取高鐵延伸到屏東，不到1週超過5000人附議，交通部必須在2月7日前針對提案正式回應，今天再發起1人1信給蔡英文總統，希望蔡總統重視高鐵延伸屏東，並期望總統表態支持。

潘孟安今天也在屏東縣政府舉辦的「南高屏澎交通論壇」中表示，日前他向政務委員張景森爭取高鐵南延屏東，獲得3個方案，交通部原本允諾要給回應，沒想到卻表示仍須研究。

潘孟安表示，高鐵南延屏東不僅有交通平權的意義，更是平衡南部區域發展、促進台灣產業升級的重大建設。他批評交通部好像「腳麻了」一樣，完全沒有知覺，得到的答案只有研究再研究，無論哪個方案核准，「屏東不能再被吃案」。1060105

(中央社)