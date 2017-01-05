媒體換跑道 林承志替台灣茶找出路

台灣好茶受進口茶混充，市場價格紊亂、茶商剝削，茶產業面臨危機，很多茶農用心種出來的好茶，面臨行銷窘境。從媒體轉戰茶產業的林承志，默默的上高山「找茶」，找出路。

「台灣茶路」創辦人林承志，4年多前辭去電視台的工作，一頭栽進茶的世界，並以過去在報紙與電視記者的專業敏感度、觀察能力，讓團隊以影像記錄茶農的辛苦栽種、培育、烘焙茶葉等生產過程。

他帶著台灣茶參加到比利時國際風味暨品質評鑑所（International Taste & Quality Institute，iTQi）舉辦的歐洲「頂級美味大獎」評鑑，獲得米其林主廚的高度評價。

在網路行銷的時代，林承志透過團隊成立「台灣茶路」的平台，粉絲團人數累積已經突破1萬7000人。他選擇不抽成的合作方式，做台灣茶產業的新革命，讓台灣好茶農發聲，讓消費者與茶農能交流對話。

林承志也透過鏡頭，帶著大家一起到台灣茶產區，去挖掘台灣茶的真實面目，聽聽台灣茶人的心聲。也希望更多年輕人願意回鄉務農，讓年輕人對茶產業有夢想，讓世界因高品質好茶而看到台灣。

台灣茶葉為追求產量、美觀，使用愈來愈多的化學肥料、藥劑，另方面，也面對進口茶葉混充的問題。好品質的台灣茶需要建立品牌、口碑，甚至走出去，林承志企圖為台灣茶在國際市場上，開拓出新藍海。

茶農張三我說，林承志幫茶農開闢一個新的管道，讓消費者直購，喝到真正的台灣茶。

本來只是單純愛喝茶的林承志，以行動與影像專業協助茶農，轉換跑道後，更是專心找尋不施化肥、農藥的無毒茶。

他說，台灣許多人懂酒，懂咖啡，卻不懂台灣茶。除了嗜酒、嗜咖啡以外，更應該喝台灣好茶，也盼望消費者以行動支持優秀的台灣茶農，以舌尖味蕾悠遊台灣各大山頭，喝盡高山茶、東方美人到台東紅烏龍，各式各樣的台灣特色茶。1060105

(中央社)