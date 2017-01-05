大陸又現抗日神劇 肩扛土砲炸敵人

中國大陸網路上最近再度傳出一段不可思議的「抗日神劇」片段。畫面中，劇中人物用肩膀當作土砲的固定平台，點火發射，而扛著土砲的角色只是昏了過去，竟毫髮無傷。

大陸觀察者網報導，細數過去中國大陸充斥不合理劇情的「抗日神劇」，有「手撕鬼子」、「褲襠藏雷」、「石頭炸飛機」等情節，但最近竟又出現新花樣「肩扛土炮打鬼子」。

這部片是2015年在中國大陸播出的電視劇「地雷戰」。劇中，男主角要復仇打日本兵，村民便搬出了「清代土炮」，但卻在使用過程中將支撐土砲的支架弄壞了。男主角情急之下便用肩將土砲扛起，讓村民點火發射。

報導提到，砲彈發射後，男主角竟只是昏了過去，毫髮無傷。

對此，大陸網路評論寫到「這，是用生命在打炮」，並笑稱「男主角天生神力，並且完全掌握了對力的應用。這麼大威力一土炮，後座力、牛頓定律什麼的都是浮雲，在男主角這裡，整個過程只有一個字—穩。」1060105

(中央社)