大陸又現抗日神劇 肩扛土砲炸敵人
中國大陸網路上最近再度傳出一段不可思議的「抗日神劇」片段。畫面中，劇中人物用肩膀當作土砲的固定平台，點火發射，而扛著土砲的角色只是昏了過去，竟毫髮無傷。
大陸觀察者網報導，細數過去中國大陸充斥不合理劇情的「抗日神劇」，有「手撕鬼子」、「褲襠藏雷」、「石頭炸飛機」等情節，但最近竟又出現新花樣「肩扛土炮打鬼子」。
這部片是2015年在中國大陸播出的電視劇「地雷戰」。劇中，男主角要復仇打日本兵，村民便搬出了「清代土炮」，但卻在使用過程中將支撐土砲的支架弄壞了。男主角情急之下便用肩將土砲扛起，讓村民點火發射。
報導提到，砲彈發射後，男主角竟只是昏了過去，毫髮無傷。
對此，大陸網路評論寫到「這，是用生命在打炮」，並笑稱「男主角天生神力，並且完全掌握了對力的應用。這麼大威力一土炮，後座力、牛頓定律什麼的都是浮雲，在男主角這裡，整個過程只有一個字—穩。」1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。