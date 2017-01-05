日夯團「生物股長」宣布單飛 歌迷驚訝

日本3人組人氣樂團「生物股長」，今天突然在官網上發表「放牧宣言」，暫停團體活動。這1女2男的團體連9年在日本放送協會（NHK）除夕紅白歌唱大賽登場，相當受歡迎。

「生物股長」所屬經紀公司官網今天下午表示，「生物股長」的3名成員今後會致力於個人的表演，暫停團體的活動，至於整團活動休息到何時，尚未確定。

「生物股長」的成員是主唱吉岡聖惠、吉他手水野良樹、山下穗尊，去年才迎接出道10週年。3人今天在官網聯名寫道：「這10年來，我們3人很努力地走過來，現在希望成員各自自由地做看看」。

3名成員還說：「我們想做喜歡的事、開始嘗試新的事或發發呆、去想去的地方、去旅行，這是為了拓展各自的未來、為了3人的故事能更長、更快樂、更延續。這是生物股長放牧宣言。」

貼文也提到，「生物股長是我們3人的歸屬地，我們要再以笑容相見喔！那麼我們就此出發，放牧！」

「生物股長」3人唱紅了NHK晨間連續劇「鬼太郎之妻」主題曲「感謝」。另外他們所唱的「YELL」成了許多日本學生愛唱的畢業歌曲，他們所唱的歌曲既抒情、又勵志，深受各年齡層喜愛。

許多歌迷對生物股長突然宣布「放牧」宣言，感到很驚訝。1060105

(中央社)