日夯團「生物股長」宣布單飛 歌迷驚訝
日本3人組人氣樂團「生物股長」，今天突然在官網上發表「放牧宣言」，暫停團體活動。這1女2男的團體連9年在日本放送協會（NHK）除夕紅白歌唱大賽登場，相當受歡迎。
「生物股長」所屬經紀公司官網今天下午表示，「生物股長」的3名成員今後會致力於個人的表演，暫停團體的活動，至於整團活動休息到何時，尚未確定。
「生物股長」的成員是主唱吉岡聖惠、吉他手水野良樹、山下穗尊，去年才迎接出道10週年。3人今天在官網聯名寫道：「這10年來，我們3人很努力地走過來，現在希望成員各自自由地做看看」。
3名成員還說：「我們想做喜歡的事、開始嘗試新的事或發發呆、去想去的地方、去旅行，這是為了拓展各自的未來、為了3人的故事能更長、更快樂、更延續。這是生物股長放牧宣言。」
貼文也提到，「生物股長是我們3人的歸屬地，我們要再以笑容相見喔！那麼我們就此出發，放牧！」
「生物股長」3人唱紅了NHK晨間連續劇「鬼太郎之妻」主題曲「感謝」。另外他們所唱的「YELL」成了許多日本學生愛唱的畢業歌曲，他們所唱的歌曲既抒情、又勵志，深受各年齡層喜愛。
許多歌迷對生物股長突然宣布「放牧」宣言，感到很驚訝。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。