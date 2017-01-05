在岸人民幣創近11個月單日最大漲幅

華爾街見聞報導，今日在岸人民幣兌美元收盤價報6.8817，較上一個交易日收盤價大漲668點，為近11個月來單日最大的漲幅紀錄，較上一個交易日夜盤收盤大漲489點。

離岸人民幣方面，截至17：30，離岸人民幣兌美元價報6.8309，早前曾漲破6.79大關。

報導稱，本週以來離岸人民幣已自6.98的歷史低位反彈了2.4％，倘若保持該水平將創離岸人民幣兌換價自2010年出現以來最大的週漲幅。報導引述市場分析，近日市場空頭平倉離場導致離岸人民幣大幅走強，如中國近期多項監管政策出爐對空頭產生相當打擊。

外媒引述交易員稱，在岸人民幣今日下午1點後隨離岸人民幣兩度大幅急升，但先後升值突破6.88、6.89時，在這兩個價位強方看到少數中資大行買入美元，暫緩人民幣升勢。短暫的大行美元買盤趨緩人民幣急升時的流動性失衡狀況，隨後市場中的美元買盤逐漸增多。

(工商)