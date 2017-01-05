農曆春節 國軍C-130運輸機待命支援

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國防部5日表示，因應農曆春節將至，國軍規劃於1月26日至2月2日派遣C-130運輸機待命應援，如果外、離島天候不佳或主要節日釀大量民眾滯留時，將依往例配合交通部疏運申請期程。

國防部後次室後勤管理處處長周一新少將5日在國防部例行記者會，說明國軍春節期間執行外離島軍民運輸作業規劃。

周一新說，官兵返鄉運輸部分，國防部規劃自106年1月22日起至2月7日止，空運採C-130運輸機及民航機團訂機位（離峰班次），針對金、馬、澎地區實施分批、分散運輸；另海運規劃亦安排相關航次，針對東、馬及烏坵地區實施運輸。

支援緊急疏運部分，周一新說，啟動時機主要依據交通部民航局「機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制」，當外、離島地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留，且民間運量無法及時負荷需求時，由交通部向國防部傳真公函提出申請，國軍派遣兵力支援執行。

周一新說，春節期間將配合交通部疏運期程，目前規劃於106年1月26日至2月2日，共計8日待命應援；循春節疏運往例，配合交通部疏運申請期程，規劃C-130運輸機於屏東本場待命，在不影響戰備演訓任務及不與民爭利前提下支援需求。

周一新表示，國防部103年至105年計派遣空軍C-130運輸機，協助疏運218架次，搭載軍民9385人。

(旺報)