農曆春節 國軍C-130運輸機待命支援
國防部5日表示，因應農曆春節將至，國軍規劃於1月26日至2月2日派遣C-130運輸機待命應援，如果外、離島天候不佳或主要節日釀大量民眾滯留時，將依往例配合交通部疏運申請期程。
國防部後次室後勤管理處處長周一新少將5日在國防部例行記者會，說明國軍春節期間執行外離島軍民運輸作業規劃。
周一新說，官兵返鄉運輸部分，國防部規劃自106年1月22日起至2月7日止，空運採C-130運輸機及民航機團訂機位（離峰班次），針對金、馬、澎地區實施分批、分散運輸；另海運規劃亦安排相關航次，針對東、馬及烏坵地區實施運輸。
支援緊急疏運部分，周一新說，啟動時機主要依據交通部民航局「機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制」，當外、離島地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留，且民間運量無法及時負荷需求時，由交通部向國防部傳真公函提出申請，國軍派遣兵力支援執行。
周一新說，春節期間將配合交通部疏運期程，目前規劃於106年1月26日至2月2日，共計8日待命應援；循春節疏運往例，配合交通部疏運申請期程，規劃C-130運輸機於屏東本場待命，在不影響戰備演訓任務及不與民爭利前提下支援需求。
周一新表示，國防部103年至105年計派遣空軍C-130運輸機，協助疏運218架次，搭載軍民9385人。
(旺報)
關鍵字：國防部、國軍C-130運輸機、周一新
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。