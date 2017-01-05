親親愛樂主動傳愛 輕晨電合作奏悠揚

「輕晨電」團長劉以豪12月初率主唱隋玲、鍵盤手小英、鼓手大開、貝斯手孟書，到海拔1200公尺的奧萬大落羽松草坪，演出新歌〈漂浪之向〉。（盧禕祺攝）

「輕晨電」與「親愛愛樂」樂手小恩合奏改編版的〈Over the Rainbow〉，為親愛愛樂明年踏上維也納國際比賽送上最強祝福。（盧禕祺攝）

安聯投信X親愛愛樂_琴聲響徹奧萬大

「輕晨電」團長劉以豪12月初率主唱隋玲、鍵盤手小英、鼓手大開、貝斯手孟書，到海拔1200公尺的奧萬大落羽松草坪，演出新歌〈漂浪之向〉，並和「親愛愛樂」樂手小恩合奏改編版的〈Over the Rainbow〉，為親愛愛樂明年踏上維也納國際比賽送上最強祝福。

親親愛樂是由南投縣親愛國小的小朋友組成，在王子建、陳珮文夫婦老師的帶領下前進國際，不只教導孩童古典音樂，更教育他們主動學習。他們因和安聯投信的合作，而有金費獲得更多資源。

(時報周刊)