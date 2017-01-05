Jurlique台中中友專櫃明重新開幕 首3日單品全面9折
Jurlique茱莉蔻以「澳洲第一活機保養品牌」自居，深耕台灣12年來，中部客群的品牌忠誠度最高，中部百貨專櫃客單價居全台百貨之冠。Jurlique在中友百貨1F專櫃明（6日）重新開幕，首3日單品全面9折，犒賞忠實主顧，也招攬新客上門。
開幕期間不限金額消費送限量「玫瑰保溼雙星」組成的「玫瑰保溼潤透組」，內含玫瑰保溼潤透水凝乳5ml、玫瑰活膚露 15ml，價值500元；31日前臨櫃肌膚諮詢，體驗5步驟肌齡檢測，除了有機會獲玫瑰保溼潤透組，還可領取暖心體驗禮：頂級客製試用包，會員則另有獨享禮。
自1985年成立以來，活機玫瑰的優雅香氣細緻而濃郁，是品牌經典不墜的暢銷代表，也是品牌的價值核心。產品中所需的每一朵玫瑰花，都出自南澳阿德雷得有機農場，以活機農耕的人工方式細心呵護、小心栽植，最後在最適當的時間手摘擷取，放置於乾燥房自然烘乾，再運用品牌獨創「活機菁質萃取技術」釋放出最精華的成分製成。
台中消費者最喜愛的玫瑰系列，以玫瑰活膚露和玫護手霜為兩大暢銷明星商品。全球暢銷冠軍的玫瑰活膚露，採用3種以上的玫瑰精油成份，是機能型噴霧化妝水，可醒膚、軟化角質、平衡肌膚PH質、明亮肌膚、使肌膚水潤亮澤，並可加強面膜保溼性、卸妝清潔，或當身體香氛、噴在枕頭上助眠等超過10種以上的用途；玫瑰護手霜在網路瘋傳為護手霜界的精品，受到部落客及廣大消費者青睞。
品牌各系列商品適合任何肌齡的女性，其中，抗老保養系列針對不同肌齡精選高效植萃配方，期望讓肌膚自然盛放明亮。訴求「賦活再生」的活能菁萃進化版100ml，是Jurlique第一瓶精華液，添加Naturadiance PB18+活機活能複方，嚴選18種高效植萃珍貴配方。
訴求「緊緻抗老」的植萃活齡精華30ml，其活性緊緻複方結合山毛櫸嫩芽植萃胜肽、燕麥仁多醣、木薯澱粉緊緻薄膜，對抗肌膚細紋及膚色不均等問題；訴求「逆轉肌齡」的臻萃活顏極緻精華30ml，採用創新Biosome5活性傳導科技，以親膚微脂囊包覆珍貴植物萃取，全方位呵護肌膚。
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