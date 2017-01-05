長榮與泰國觀光局攜手 拓展北美市場

長榮航空今天與泰國觀光局在曼谷簽署合作備忘錄，未來將透過共同行銷策略，推展泰國觀光，吸引更多美國與加拿大旅客前往當地旅遊。

泰國觀光局局長育他撒(Yuthasak Supasorn)表示：「美洲地區是我們最重要、成長最快的目標市場之一，由於美加與泰國之間目前並沒有直飛航班，長榮航空綿密的飛航網路為北美往返亞洲提供重要的連結。我們將與長榮航空攜手合作，擴大宣傳泰國的旅遊服務，期望自2017年起持續推升旅客人數。」

在簽署儀式後，長榮航空的代表與泰國觀光局北美及亞洲處長隨即進行專案執行會議(the Project Implementation Workshop)，討論長程與短程市場的合作推廣計劃。

長榮航空目前每周提供80個航班往返台北和北美，美西的飛航服務包括洛杉磯每日3班、舊金山每日2班、西雅圖每周10班及溫哥華每周5班，在美東方面，紐約每日2班、多倫多每周5班，此外，休士頓每日1班，芝加哥每周4班。

長榮航空台北-曼谷線的旅客中，約有半數來自北美及歐洲。為了因應長程線旅客人數成長的需求，長榮航空近期已將台北-曼谷的航班數從每周17班增加為26班。

長榮航空發言人柯金成表示：「這份合作協議的簽署，為長榮航空與泰國觀光局的合作樹立嶄新的里程碑，未來雙方除了在短程航線方面加強推廣台灣旅客赴泰國觀光，也將在長程航線的宣傳上，吸引更多北美旅客到泰國度假。」

2016年1月至11月，有超過120萬名美洲遊客造訪泰國，比2015年增長了13.36％，其中約有86萬名旅客來自美國（增加了12.32％），超過21萬人來自加拿大（增加7.31％）。

(旺報)