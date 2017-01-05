最新茶葉抗癌研究報告 台灣高山烏龍茶排第一
依最新中國醫學研究茶葉抗癌報告，台灣高山烏龍茶排名第一，此由南京市中醫院肛腸科主任金黑鷹〈茶多酚研究專家也是南京遺傳性家族腸癌研究者〉的研究實驗，披露茶多酚含有效抗癌成份；連日來在網路瘋傳，成為熱門焦點，尤其台灣南投是高山烏龍茶主要產區，更是讓茶農聞之都振奮。
中國人愛喝茶，從英國紅茶、中國普洱、日本綠茶，再到台灣傳統的凍頂烏龍茶、東方美人茶、高山烏龍茶等遍及世界各茶區，只是少有人專門去研究、並配合科學家及動物實驗驗證何種茶類最具抗氧化及防癌效果。
根據最新中國醫學研究報告指出，南京市中醫院肛腸科主任金黑鷹是茶多酚方面的研究專家，他表示，經過研究，抗癌效果排第一位的是台灣高山烏龍茶、大紅炮、鐵觀音、單欉烏龍，其次是普洱茶，第三是紅茶如金駿眉、日月潭紅茶。
其中，經過系列的動物實驗及科學家們通過研究後發現，茶多酚中的主要成分「EGCG」是很多癌症的剋星，特別是對子宮癌、皮膚癌、肺癌等有獨特療效。
根據金黑鷹主任將人類的結腸癌基因移植到老鼠身上，然後將茶葉的茶多酚主要成分，每天注射到小老鼠體內，兩個星期後，發現腫瘤的生長速度減緩，而且有明顯縮小的趨勢，證明EGCG成分確實起了抗癌的作用。
報導中指出，依金黑鷹主任分析，茶葉品種不同，發酵程度不一樣，抗癌及防癌效果也明顯不同，如依排序，第一位是高山烏龍茶，其次是普洱茶，第三是紅茶，第四才是綠茶，這也是科學家就小老鼠進行實驗的結論。
由於台灣高山烏龍被評定為有效防癌、抗癌第一名，目前正全力拓展台灣高山茶在大陸市場行銷的南投縣農會總幹事曾明瑞指出，這項大好消息，無異是為他們及台灣高山茶農打了一針強心劑，將更有助台灣高山茶的行銷。
茶農也是清霧茶廠的劉憲松及永浩茶園的沈永浩也指出，茶本就是最天然的抗癌飲料，台灣高山茶南投縣是最主要產區，此一實驗結果，將為未來高山茶的遠景，讓茶農帶來更大的信心。
(中時)
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