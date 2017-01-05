支付寶：去年最愛給人發紅包大陸城市是...？

大陸第三方支付的代表品牌- 支付寶，昨日公告去年度整體「人民帳單」。（圖/中新社）

大陸兩大第三方支付平台之一的支付寶，日前公佈去年各省市的消費排行榜與習慣，赫然發現，去年度最愛給朋友發放紅包的城市前3名，竟然是廣東汕頭、福建漳州與莆田，讓網友們不禁打趣說，「2017年想要富裕，請多結交來自汕頭和福建的朋友。」至於在消費金額排行榜中，上海以人均14.8萬人民幣（約74萬台幣）傲視群城，與北京、浙江、江蘇與福建成為「人均10萬人民幣（約50萬台幣）」的高消費省份。

據大陸人民網報導，阿里巴巴集團旗下的支付寶與螞蟻金服公布去年（2016）中國「支付帳單」，擁有4.5億名用戶的支付寶，成為當今大陸民眾的生活模式一部分。本次的「帳單」透露了許多訊息，包含全中國（不分男女）最愛給人發放紅包的城市前3名，竟然是廣東汕頭、福建漳州與莆田，讓人不禁打趣說「今年要多結交來自閩粵地區的友人！」至於花錢花最兇的省市，經濟中心的上海依然一枝獨秀，以人均14.8萬人民幣（約74萬台幣）消費額獨霸眾城，此外北京、浙江、江蘇和福建四省市也一同躍升「高消費省份」。

近年來逐漸擴張至海外的支付寶，在日本也成為常見的支付方式。（圖/新華社）

阿里巴巴旗下的支付寶與螞蟻金服統計，去年最愛發紅包的地區是廣東汕頭。（圖/新華社）

第三方支付幾乎滲透了當今大陸民眾生活方方面面，在許多省市甚至無須攜帶現金，就能處理生活大小事。有趣的是，雖然上海、廣東等沿海省份是支付寶的消費大戶，但在網路支付的覆蓋率卻是由西藏拔得頭籌，高達9成的覆蓋率讓西藏地區的各個村落、牧區都能方便地利用行動支付來購買生活用品，西藏民眾的高覆蓋率與使用頻率也讓它衝上人均消費第10名，成為前十榜單內的唯一西部「黑馬」。

如用年齡區分，行動支付最大使用者來自上世紀80與90年代出生的族群，也就是台灣俗稱的「7年級生」與「8年級生」。他們的生活方式深受社會變遷的影響，他們開始流行自駕與自助旅行、叫外賣比例高達8成，對於生活品質和品味的追求更不手軟，電影和演唱會的支出竟高達84%。但令外界擔憂的一點卻是，他們更習慣於提前消費，在支付寶旗下的信用貸款平台「花唄」，7、8年級生佔了86%的使用人群，愈滾愈高的信貸恐將是大陸市場潛在的未爆彈之一。

(中時電子報)