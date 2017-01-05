熱瑜伽大師性騷 法院判全球收入賠官司

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有「熱瑜伽」之稱的「畢克蘭瑜伽」創辦人邱赫瑞遭控性騷擾和非法解雇敗訴。原告委任律師今天說，法院裁定邱赫瑞須自全球健身事業營收中支付680萬美元。

美聯社報導，美國洛杉磯高等法院法官裁決，邱赫瑞（Bikram Choudhury）須從賣書，以及在歐洲、亞洲和美洲近700個付費使用畢克蘭這個名字的瑜伽教室營收，對法庭指定的收受基金交付款項。

賈法波登（Minakshi ``Miki'' Jafa-Bodden）的委任律師閔納德（Carla Minnard）今天告訴美聯社，去年12月的一系列裁定還包括邱赫瑞須交出名下收藏的1部豪華車。

賈法波登興訟指出，她拒絕協助掩飾對邱赫瑞的強暴指控而遭解僱。指控內容還包括邱赫瑞對她不當碰觸。法院裁定邱赫瑞須支付近100萬美元的損害賠償和逾600萬美元的懲罰性賠償。

她在2011年春天至2013年3月曾任邱赫瑞的洛杉磯瑜伽學校法律與國際事務主管。

在高達逾華氏100度（約攝氏38度）高溫的教室裡進行1套90分鐘嚴酷動作的畢克蘭瑜伽（Bikram yoga），目前在全球有逾650間教室傳授這套動作，吸引一群死忠追隨者。這套技巧和週邊產品讓70歲的邱赫瑞打造出自己的王國。

去年1月法庭做出裁決時，他辯稱自己近乎破產。

目前無法聯繫上邱赫瑞和委任律師做出回應。（譯者：中央社何宏儒）1060105

(中央社)