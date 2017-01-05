Master虐棋手 網友嘴上討公道

近日，化名「Master」的進化版AlphaGo連敗圍棋界多名好手。人類在這場與AI的戰役中潰敗，許多忿忿不平的大陸網友創造了不少笑話，稱「既然我們不能在棋盤戰勝你，就在鍵盤噴死你」。

去年3月，Google研發的人工智慧程式AlphaGo以4:1擊敗韓國棋手李世石，當時引起圍棋界震動，AlphaGo在大陸圍棋界就有了「狗」的簡稱。

在Master連勝60場後，大陸許多網友化沮喪為調侃，寫出許多「段子」（笑話），幽人類一默。

澎湃新聞報導，有網友表示，現在再看到路邊有人下圍棋，腦海中浮現出的形容詞不再是「高端」、「有文化」，而是四個字：「人不如狗」。

也有人表示憤怒，「被阿法狗和Master這樣的智能機器氣死了，我決定晚上讓我家掃地機器人掃一晚上地，作為人類對機器的報復！」

網友說，「Master」的「狗品」很有問題，包括「成了著名人物卻不通報自家名號。是其一。出場方式明顯抄襲前輩藤原佐為，除了改個名字之外一點創新都沒有。是其二」。

此外，和大陸棋聖聶衛平對局，「聶老都沒吸氧，狗居然還好意思插電，一點尊重不懂。是其三」。

大陸微博也有網友調侃與AlphaGo四戰三負的韓國棋手李世石，「我還以為我是頭一個被機器幹掉的，沒想到成了最後一個幹掉機器的，有點小開心」。

此外，也有被憤怒網友掃到颱風尾的。大陸文化人高曉松在微博上憂傷地表示，一切都被機器破解，「等有一天機器做出了所有的音樂與詩歌，我們的路也會走完」。網友不禁留言安慰道，「別悲傷，機器長不出你的模樣」。

也出現偽裝Master的詐騙簡訊：「你好，我是Master。沒錯，我準備在2030年7月4日那天稱霸地球。但你也知道，稱霸地球肯定需要點經費，因為我是AI不吃不喝需要不多，就是每月100元電費100元網費。你若支持我，等我統治地球，可以把澳大利亞送給你」。

不過，有網友根本不把Master看在眼裡。有人說，「據說阿法狗是一個叫谷歌的出的，但我上網查了，明明就不存在這家公司」、「四川人不服，敢不敢來打麻將」。1060105

(中央社)