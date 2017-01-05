深夜散步被當侵入者 警衛險槍擊英女王
英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）曾被白金漢宮1名警衛誤認為侵入者，險遭槍擊，所幸最後幸免於難。「泰晤士報」（The Times）記者塔克今天揭露這起千鈞一髮的事件。
美國「我們週刊」（Us Weekly）報導，塔克（Grant Tucker）寫道，「1名前警衛告訴我，女王喜愛在深夜散步。她睡不著時，有時會披上衣服，在宮裡散步」。
塔克說：「有一次，這名警衛凌晨3時在白金漢宮裡巡邏時，在黑暗中看見1個人影。他以為自己碰上了侵入者，於是大吼『是誰在那裡？』，令他意外的是，那個人竟是女王。」
這名不知名的警衛叫了聲「天哪」，告訴女王他「差點」朝她開槍。
塔克寫道：「他意識到自己多嘴，等著接受訓斥時，女王回答說，『不要緊，下一次我會事先知會，你就不必對我開槍了』。」
媒體先前報導，威廉王子（Prince William）與哈利王子（Prince Harry）的祖母伊麗莎白二世罹患重感冒，身體不適長達數週，迫使她缺席耶誕和新年禮拜儀式，不過如今已逐漸康復。（譯者：中央社劉文瑜）1060105
(中央社)
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