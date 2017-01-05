國民黨團Kuso影片嘲諷 中市：回歸理性

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台中市議會國民黨團最近發布一支Kuso影片嘲諷市府總預算案編列缺失，台中市政府對此表示，理性監督才是市民之福，也提醒國民黨團影片內容恐涉侵權。

台中市議會國民黨團去年12月30日發布一支影片，並於今天在市議會黨團辦公室播映，影片內容運用Kuso風格，以創意的表達方式來敘述市府106年編列預算的重大缺失。

國民黨團書記長楊正中帶領黨團議員黃馨慧、沈佑蓮、顏莉敏、賴義鍠、張廖乃綸、劉士州等人列舉市府106年總預算案的多項缺失，包括市民人均負債逐步攀升，人事、委外、宣傳及活動經費暴增，李科永圖書館「假景觀工程、真室內裝修」，公共自行車（iBike）租賃系統建置及營運管理預算程序諸多缺失等。

國民黨團指出，製作影片希望在一片「讚揚市府和市長」的宣傳中，提供給市民朋友一個不一樣的角度及觀點，更讓市民了解自己的納稅錢都花到哪裡去，感謝市府「提醒」影片版權問題，此影片是以幽默創意的特有風格向市民說明預算，可受公評。

台中市政府對此回應指出，106年度市府總預算日前經市議會刪除39億餘元後通過，刪減幅度創新高。但市議會國民黨團卻製播影片誣指市府預算編列，且部分內容疑擷取電影片段恐涉侵權。

市府表示，對於影片公布多日引發爭議後，國民黨團今天仍舉行宣傳影片記者會，市府尊重議員意見，但市府明年度預算多用在重要的民生施政，影片內容錯誤很多，盼監督市政回歸理性，才是市民之福。1060105

(中央社)