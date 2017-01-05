消防員當奶爸 全副武裝拍月薪嬌妻舞蹈
日劇「月薪嬌妻」主題曲「戀」的舞蹈吸引多人模仿。宜蘭也有1名消防隊員在請育嬰假前夕，全副武裝背著19公斤重的裝備，拍片模仿跳舞，每個動作都確實到位，萌翻網友。
日本演員新垣結衣和星野源主演的超夯日劇「月薪嬌妻」，去年底在日本播出最後一集時，收視率飆到20.8%。
這齣戲主題曲「戀」的舞蹈，因動作俏皮可愛，最近也吸引許多國人效仿，掀起全民模仿潮。
「要回家當奶爸了，來個暫別消防紀念，有些小出槌就算了，全副武裝吸氣瓶很難受的啊」，宜蘭縣消防局南方澳分隊消防員陳晉境擔任消防員已有10年，去年12月31日因妻子的育嬰假結束要返回工作岡位，準備換他接手當奶爸照顧家中小孩時，以「月薪嬌妻/ FireFighter dance cove」為題，在Youtube發布影片。
在影片中，可見陳晉境全副武裝背著氧氣瓶、消防衣與手套，頭戴上專業面罩，共約19公斤重，就這樣跳起「戀」的舞蹈，每個動作都確實到位，節奏輕快流暢，動作還是一樣靈活。
「太厲害了，要跪著看完」網友直呼，「掛面罩，背氣瓶的平匡（星野源在劇中的名字）94狂！」。1060105
(中央社)
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