朴槿惠親信門3被告出庭 崔順實喊冤

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南韓總統親信干政案今天開庭，遭彈劾總統朴槿惠友人崔順實、涉嫌共謀的總統府前首祕安鐘範與附屬秘書鄭虎成以被告身分出席首次庭審。崔順實在庭上表示自己遭受「許多冤屈」。

韓聯社與路透社報導，總統府前幕僚安鐘範與鄭虎成，今天與崔順實在開庭約20分鐘前，由警車押解到庭，他們遭控多項罪名，包括濫用職權。

60歲的崔順實穿著灰色囚犯服，在陳述時向法庭表示：「我受到許多冤屈。」她去年10月遭警方拘留，多次拒絕前往特別檢察官辦公室接受訊問。

崔順實律師李炅在（Lee Kyung-jae）告訴法庭：「我的當事人、即總統與安鐘範之間並無任何勾結。稱被告（崔順實）涉嫌為基金會向企業集團索取資金的指控，毫無真實性。」

「從基金會成立以來，被告從未意圖從中牟取私利。」

崔順實的律師也說：「儘管處境如此，而且面臨到不知女兒在丹麥被羈押可能有何下場的困難情況，她（崔順實）仍然在此面對法律。」

崔順實女兒鄭尤拉在南韓當局展開搜索後，1日遭丹麥警方逮捕並羈押，南韓當局正尋求將她引渡。（譯者：中央社廖禹揚）1060105

(中央社)