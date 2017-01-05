喀什米爾之王太舒適 楊謹華：「像沒穿」

楊謹華出席BRUNELLO CUCINELLI BELLAVITA旗艦店開幕。(BRUNELLO CUCINELLI 提供)

楊謹華今為BRUNELLO CUCINELLI BELLAVITA旗艦店開幕，獻出今年首場活動，一身棉T背心搭配皮夾克與羽毛感長裙，喀什米爾之王的舒適面料果然沒讓「師娘」失望，讓楊謹華直呼，背心超舒服，像是「沒穿」，她也說，穿上長裙讓她很開心，還說，雖然自己衣櫃裡80%都是長褲，但她也愛長裙，至於對於BRUNELLO CUCINELLI 春夏也吹起一波睡衣風，她嬌羞說「其實我有時也會穿睡衣出去買東西！」

(中時)