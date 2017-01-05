卡列拉斯台中獻演出 高唱經典曲目告別樂迷

台中市長林佳龍贈禮給卡列拉斯。(攝影：黃國峯)

卡列拉斯即將於1月7日在台中的國立台灣體育運動大學獻上告別演唱會，用經典曲目喚起大家的回憶，以真摯溫暖的動人嗓音向樂迷歌唱告別。台中市政府作為推動這次盛會不可或缺的助力，更呼應林佳龍市長對於台中的期望，能夠真正做到「處處有藝文，時時有表演」。

卡列拉斯喊話樂迷 感謝長年支持

卡列拉斯於今日(1/5)在日月千禧舉辦記者會，他刻意提前幾天抵台與樂迷訴衷腸，而指定飯店日月千禧也特別安排卡列拉斯入住總統套房，希望能給予他舒適且賓至如歸的感受。卡列拉斯出場時，內斂的微笑沒有改變，他身穿深藍色西裝，

笑著向各位道聲好久不見，也表示希望能夠給予台灣樂迷精彩的演出，好好地跟大家道聲再見。他甚至幽默的與背板的自己互動，逗得現場哈哈大笑，展現十足親和力。林佳龍市長更是熱情贈禮予卡列拉斯，不僅是歡迎他再度來台，同時也希望他能感受到樂迷滿滿的不捨。

「創意城市，生活首都」

卡列拉斯在年滿70歲的2016年，決定告別這個給予他輝煌人生的歌唱舞台，更希望能與喜歡的城市一一道別，做為台灣之友的卡列拉斯沒有讓台灣失望，他決心不讓台灣缺席，就是為了向台灣樂迷溫柔的道別。本次演出選在台中市，除了地利之便外，更因為台中市政府近年在推動藝術文化的發展不遺餘力，大家長市長林佳龍曾說過：「城市是文化的容器，文化是城市的靈魂」更突顯了台中市對於藝術表演的重視，希望通過文化的交流推動台中進行改變，真正能夠朝著市長的信仰「中部崛起，領航台灣」的這個方向更進一步。

日月千禧酒店劉興旺總經理、台中市新聞局吳超男副局長、三立媒體集團閣林文創陳佩貞經理、國立臺灣交響樂團劉玄詠團長、卡列拉斯、台中市林佳龍市長、台中銀行賴進淵總經理、女高音黃莉錦及時藝多媒體吳宜標總經理合影留念。(攝影：黃國峯 )

在地企業溫情支持 卡列拉斯經典回憶相伴

卡列拉斯本次在台中的表演，除了記憶中的經典曲目與樂迷相伴之外，更與在地企業台中銀行合作。台中銀行做為獨家贊助單位，為活動提供大力支援，不僅推出台中銀行卡友購票九折優惠，更是不斷積極參與公益活動，藝術文化相關如台中國際踩舞祭、台中市政府共同合作舉辦歌劇院開幕等活動，真正實現在地企業回饋社會的精神。卡列拉斯還將與著名指揮家大衛‧賀曼奈茲、女高音黃莉錦以及台灣本土樂團國立台灣交響樂團於本周六在國立臺灣體育運動大學台中校區田徑場帶來「在五月」、「勿忘我」、「禁忌樂音」等讓人耳熟能詳的歌曲，希望全台各地樂迷都能來共襄盛舉。

(中時電子報)