中市毒品查緝中心揭牌 緝毒犬助陣秀本領
台中市警局5日成立毒品查緝中心，由市長林佳龍主持揭牌儀式，安排緝毒犬上陣演練精彩的搜毒本領。林佳龍致詞表示，中市近2年來緝毒及破案成績亮眼，成立毒品查緝中心展現緝毒決心，對拼治安也將如虎添翼，向前邁出一大步。
台中市長林佳龍為遏止毒品危害，要求警察局成立「毒品查緝中心」，今天舉行揭牌儀式，邀請檢、警、憲、調、關務及海巡等單位與會。會場展示毒品證物及科技偵防器材，並安排兩隻海關緝毒犬實地演練行李及人身搜毒專長，雙雙敏銳、迅速、正確地尋獲設定源，獲得熱烈掌聲。
林佳龍說，治安是中市施政重點，緝毒成績在警政署全國評比表現亮眼，104年獲得第一階段「全國同步查緝毒品專案行動」六都的第2名；105年上半年在「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」，也獲得六都第1名。
林佳龍表示，毒品是引發犯罪的重要原因，若是青少年染上毒癮，對未來的人生、家庭及社會影響深遠，人生恐從彩色變成黑白，積極查緝毒品才能避免青少年成為毒品受害者。
林佳龍指出，中市人口已達276萬多人，預計今年人口將成為全國第二城市，更是中部各縣市人口進出的消費型都市，治安可說是高難度工作，區域聯合治理相形重要，他要求警方能透過科技偵防掌握犯罪，整合協調各治安單位，將台中治安做好。
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(中時)
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