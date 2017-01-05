廢鋼材搞創意 高市鋼雕節有看頭
「C型鋼」常用於建築，2016高雄國際鋼雕藝術節創作以「嬉型鋼」為題進行創作，邀請了7組國內外藝術家，將廢鋼材變身為可以互動的作品。
文化局邀請美國、日本、中國、印尼還有台灣等國內外藝術家，運用東和鋼鐵提供的廢鋼材，對媒材做大變身，結合創意展現不同的鋼鐵趣味和藝術。
目前受邀參展的7組國內外藝術家於12日前都會有駁二淺三碼頭現地創作，之後作品則在鋼雕藝術節展出。
配合鋼雕藝術節活動，今天的現場安排由藝術家與貴賓用「切斷砂輪機」斷開竹節鋼筋，透過噴射出火花，象徵鋼雕創作的生猛有勁。
文化局長尹立表示，鋼雕藝術節安排在記者會後的1週後舉辦，是希望讓民眾看到藝術成形的過程與創作脈絡，一旁的廢料區堆疊著被人類使用過再回收的材料，可以經由創作組合成型、重獲新生。
這屆創作營的藝術家中有一半以上來自國外，文化局介紹作品型式強調嬉玩互動的體驗性創作，尤其創作場域就以港口船舶為背景，飆焊出鋼雕的張力，作品令人期待。1060105
(中央社)
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