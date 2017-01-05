花蓮南平至鳳林 雙軌化環差案通過初審

我要評比

環保署環評專案小組今天初審通過鐵路改建工程局提出「花東線目前花蓮瓶頸路段雙軌化」環差案，要將目前花蓮壽豐至光復鄉間，僅餘單軌的南平至鳳林這9公里路段改為雙軌。

由於2014年7月花蓮鳳林站電車線故障，嚴重影響列車營運，鐵路改建工程局向行政院環境保護署提出環差分析案。

鐵工局指出，配合南平至鳳林段的雙軌化，也將把容易淹水的萬里溪鐵路橋，從原本344公尺延長為544公尺，並符合萬里溪河防安全，另外，第二深林橋等也將擴建，以因應極端氣候。

鐵工局表示，未來若順利在環評大會通過，預計今年上半年動工，2020年底前完工，總經費是新台幣17億元。

預估完成這9公里後，壽豐到光復鄉全長25.7公里都將全線雙軌化，有助於減低列車交會等待的延遲時間，提高班次調度的靈活性。

鐵工局也承諾不會影響南平中學及鳳林聚落，最後專案小組決議要求開發單位補充土石方平衡計算的相關內容、釐清暴雨期間逕流廢水計算、噪音監測方式等資料後，建議環評大會通過。1060105

(中央社)