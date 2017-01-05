陸婦只顧滑手機 4歲兒背後溺斃竟不知
中國大陸陝西省咸陽市1名婦人日前帶小孩到當地一處游泳中心玩耍，4歲的兒子卻不幸溺斃。婦人傷心欲絕，但監視器畫面顯示，孩子溺水時，婦人背對著孩子，站在池中滑手機。
綜合陝西新聞網、澎湃新聞報導，這名蕭姓婦人3日帶著兩個孩子在當地游泳中心兒童戲水池內玩耍，但沒多久，就發現4歲的兒子不見了蹤影，經過大家一個多小時的找尋，發現孩子已經意外溺斃。
監視畫面顯示，事發時，婦人的孩子從池子的一頭朝另一邊走，沒走多久就開始掙扎。當時，婦人就站在距離孩子大約3、4公尺處，背對著孩子滑手機，絲毫沒有發現異常。孩子隨後掙扎了約3分多鐘之後，慢慢沉入水底。
出事時深水池內雖有7、8名遊客，但也都沒有注意到孩子。
報導指出，這處游泳中心的兒童戲水池淺水區水深0.3公尺，深水區水深1.3公尺。孩子出事地點的水深為1.1公尺。目前，當地警方等部門已經介入調查。涉事場所也已停業配合調查。1060105
(中央社)
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