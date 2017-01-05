海地新總統出爐 總統致函祝賀

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外交部今天表示，友邦海地共和國總統由摩依士（Jovenel Moise）當選，駐海地大使館第一時間轉交總統蔡英文賀函。

外交部指出，海地共和國「臨時選舉委員會」（CEP）3日公布去年11月20日舉行的總統大選第一輪投票「確定結果」，由PHTK黨候選人摩依士以55.60％得票率當選。

外交部表示，摩依士是白手起家的企業家，曾一手創立數家公司，主要政見為促進海地經濟發展並重視農業，對中華民國態度友好，並盼續與中華民國維持良好合作關係。

外交部指出，中華民國與海地自1956年建交以來，兩國邦誼篤睦，互動頻繁，在基礎建設、農業、公衛醫療、教育職訓等各項合作計畫成果豐碩，將在既有之良好基礎上，續與海地新政府攜手合作，為提升兩國人民福祉共同努力。1060105

(中央社)