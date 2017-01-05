高鐵十年有成 林全譽翻轉台灣經濟
行政院長林全今天出席「台灣高鐵通車十週年暨探索館」開幕典禮，讚譽高鐵翻轉台灣經濟，也維持高品質的運輸，未來更希望繼續培養產業成長，提升台灣軌道產業，建立國際商譽。
林全下午出席「台灣高鐵通車十週年暨探索館」開幕典禮，他強調高鐵的開通，對於台灣發展與交通運能有重要效益，也讓台灣發展邁向新的里程碑。
林全致詞中談到，高鐵從興建到營運，歷經許多變革，包括要不要建高鐵、由誰來建，其中牽涉到要不要採BOT，到克服財務問題，過程中的確有很多經驗可以作為後來的參考，興建過程中不斷克服許多困難，加上政府做了很多努力，所幸在風風雨雨中結束。
他說，如今高鐵成功了，也走過辛苦的路程，10年來的努力有目共睹，也翻轉台灣經濟，也維持高品質的運輸，對台鐵也一定程度的刺激效果，這些都是高鐵成功的一面，也重新讓高鐵有新的定位。
林全勉勵現有高鐵經營團隊，能保有昔日BOT經營時期的傳統與特色，未來也希望能扮演國家交通系統的優質角色，在兼顧利潤與帶動國家交通的角色下，培養產業成長，包括維修在地化等，以提升台灣軌道產業，建立國際上更好的商譽。
林全最後並在交通部長賀陳旦、高鐵董事長江耀宗的陪同下，共同參觀高鐵探索館，並見證了高鐵歷年來的努力與成果。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。