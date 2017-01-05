高鐵十年有成 林全譽翻轉台灣經濟

行政院長林全今天出席「台灣高鐵通車十週年暨探索館」開幕典禮，讚譽高鐵翻轉台灣經濟，也維持高品質的運輸，未來更希望繼續培養產業成長，提升台灣軌道產業，建立國際商譽。

林全下午出席「台灣高鐵通車十週年暨探索館」開幕典禮，他強調高鐵的開通，對於台灣發展與交通運能有重要效益，也讓台灣發展邁向新的里程碑。

林全致詞中談到，高鐵從興建到營運，歷經許多變革，包括要不要建高鐵、由誰來建，其中牽涉到要不要採BOT，到克服財務問題，過程中的確有很多經驗可以作為後來的參考，興建過程中不斷克服許多困難，加上政府做了很多努力，所幸在風風雨雨中結束。

他說，如今高鐵成功了，也走過辛苦的路程，10年來的努力有目共睹，也翻轉台灣經濟，也維持高品質的運輸，對台鐵也一定程度的刺激效果，這些都是高鐵成功的一面，也重新讓高鐵有新的定位。

林全勉勵現有高鐵經營團隊，能保有昔日BOT經營時期的傳統與特色，未來也希望能扮演國家交通系統的優質角色，在兼顧利潤與帶動國家交通的角色下，培養產業成長，包括維修在地化等，以提升台灣軌道產業，建立國際上更好的商譽。

林全最後並在交通部長賀陳旦、高鐵董事長江耀宗的陪同下，共同參觀高鐵探索館，並見證了高鐵歷年來的努力與成果。1060105

(中央社)