婦人遭騙近千萬元 宜警佈線逮車手

一群詐騙集團以假藉醫院護理長之名，向宜蘭1名婦人騙稱證件已遭盜用並申請醫療補助，集團隨後再假冒檢警，騙取被害人共約新台幣950萬元。警方獲報後，昨天逮捕車手。

宜蘭縣警察局宜蘭分局今天說，這群詐騙集團從去年底起，以假藉慈濟醫院護理長之名，向宜蘭1名黃姓婦人騙稱她的證件已遭盜用並申請醫療補助，集團成員隨後再假冒檢警人員以辦案方式取信於被害人，並向黃婦騙稱她的帳戶因牽涉洗錢案已遭監管凍結。被害人多次信以為真，曾先後5次依詐騙集團指示，到銀行提領現金給詐騙集團，總計金額達950萬元。黃婦後來自覺可疑，於是向警方報案。

詐騙集團昨天食髓知味，故技重施，第6次企圖詐騙黃婦。警方獲知後，要求黃婦配合，最後順利誘捕廖姓詐騙車手，起出相關證物，全案依刑法詐欺罪嫌，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦，並擴大追查。1060105

(中央社)