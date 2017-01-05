朴槿惠：燭光集會不是民意 應駁回彈劾

南韓憲法法院今天舉行總統朴槿惠彈劾案第2次庭審辯論，朴槿惠依舊未出席。她的代理律師徐錫九主張，民眾燭光集會不能代表民意，國會也不能將此當做是彈劾朴槿惠的理由。

南韓「亞洲經濟」指出，朴槿惠方面在遞交憲法法院的答辯書中指出，「僅以政權支持率低和百萬人舉行大規模燭光集會，就斷定國民希望彈劾朴槿惠的意願十分強烈，並以此作為彈劾理由，這一行為本身違反了憲法。」

答辯書中強調，「燭光集會中，3名警察受傷，50輛警察大巴士被破壞，民眾總崛起鬥爭本部（燭光集會主辦方）實際上是在對國家宣戰，這怎能看做是民意？」

朴槿惠辯護律師還表達了對媒體報導方式的不滿，表示「北韓『勞動新聞』稱南朝鮮（指南韓）的媒體是時代的先驅，（對崔順實干政事件的報導）是正義行為，作為連續12年被聯合國認為存在鎮壓人權行為的北韓媒體，得到它們的讚揚，並以此作為彈劾理由，這本身就是嚴重的違反憲法行為。」

朴槿惠的另一名辯護律師李中煥，則全盤否認關於朴槿惠涉嫌受賄的指控，要求憲法法院駁回彈劾案。他表示，彈劾案並無確切證據，缺乏充分理由和法律依據。三星物產和第一毛織合併案於去年7月17日獲得通過，而朴槿惠會見李在鎔是7月25日。在合併案已獲得通過的情況下，朴槿惠沒有理由要求作為三星物產股東的國民年金公團投贊成票。

李中煥說，朴槿惠沒有下達任何與三星合併案有關的指示，青瓦台前政策調整首席秘書安鐘範的工作手冊中也沒有出現總統對涉案專案的指示事項。安鐘範、李在鎔在接受檢方調查時已陳述，朴槿惠並未下達相關指示或提出要求，彈劾案中的受賄指控不屬實。

對於朴槿惠介入Mir基金會和K體育基金會的成立以及籌捐，與崔順實等人有共謀嫌疑的指控，李中煥說，這並不符合事實，朴槿惠在競選總統時就對文化、體育事業極為關注，她對崔順實控制這兩大基金會並不知情。1060105

(中央社)