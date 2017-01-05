春節前趕採買 下午3時至晚上8時易塞車

我要評比

年節將近，採買、送禮及尾牙的車潮越來越多，台北市交通管制工程處今天提醒，春節前三周起下午3時至晚上8時車流易壅塞，呼籲民眾多搭乘大眾運具或避開下午尖峰時段開車上路。

交工處指出，農曆春節前因採買、送禮及尾牙等傳統需求，北市有車流量上升及臨停行為頻繁現象，依往年經驗，各幹道自本月2日起至1月26日的下午3時至晚上8時均有壅塞現象，若加上天雨、氣溫下降或事故等，壅塞情形將更為嚴重。

交通局分析春節前車流資料，車速於節前4周起下降，並於前3周起下降幅度較大，而時段部分，則於下午3時至晚上8時之間較為壅塞，請民眾多加留心。

華陰街、迪化街、寧夏商圈等處將陸續舉辦年貨大街活動，各大賣場、南北貨集散區、果菜市場、花卉市場及百貨公司等也將出現趕辦年貨的人車潮，交工處提醒，以迪化商圈、建國花市、萬大路批發市場、台北魚市中心（濱江市場）、內湖批發市場為車潮較大地區。

(中時)