美巡2017首戰SBS賽 松山英樹成公敵

日本名將松山英樹美巡2017首戰挑戰4連勝。(美聯社資料照)

在男子美巡(PGA)賽場上，歐美選手從不把亞洲選手放在眼裡，但2017年首戰SBS冠軍錦標賽，他們不得不把近3個月表現大爆發的日本新生代1哥松山英樹視為公敵。

SBS公開賽是美巡2017年首戰，比賽於6日清晨在夏威夷卡帕魯亞球場進行，只有32位去年贏過美巡冠軍的選手才能參加，是場「冠中冠」精采好戲，除了去年9月在季後賽最後1戰因傷退賽的「球王」戴伊此戰復出，世界第3強森、前球王世界第五史畢斯與世界第8瑞德，都在參賽名單，雖然這幾位世界前10爭奪呼聲高，但賽前焦點之一卻是松山英樹挑戰4連勝。

若評選全球男子高球近3個月誰最強？非松山英樹莫屬，他去年10月至12月初由伍茲主辦的世界挑戰賽為止，10月先在日本公開賽奪冠，後轉往馬來西亞參加美巡CIMB菁英賽獲得第2，隨後於上海舉行的美巡匯豐錦標賽、日巡太平洋名人賽與世界挑戰賽，勇奪3連勝，近3個月在美、日巡戰績5戰4勝，外加1場第2，伍茲全盛時期也不過如此，SBS公開賽將帶著發燙的手感爭奪4連勝。

(中時電子報)