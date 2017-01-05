林志玲已婚？維基百科「配偶欄」寫他！

言承旭在婚宴上和劉畊宏一家人拍照。(取自劉畊宏微博)

林志玲(中)也出席同場婚宴。(取自劉畊宏微博)

林志玲在維基百科的配偶欄寫言承旭。(翻攝網路)

林志玲與言承旭情日前才被爆疑復合，將在男方1月1號生日當天領證結婚，不過已被雙方當事人否認，今又因為言承旭好友劉畊宏在微博PO出的一張照片，被網友眼尖揪出林志玲、言承旭疑似現身同場婚禮，讓復合說再度瘋傳。

言、林否認結婚，但林志玲的「維基百科」資料裡，配偶欄寫的卻是言承旭的名字，只能說，新年一開始，這對俊男美女的新聞繼續讓大家霧裡看花。網友則隔空敲碗，盼兩人早日公布好消息。只是言承旭日前才透過公司回應否認婚訊，表示有好消息一定會和大家分享。

稍早林志玲助理也對媒體表示，林和言確實出席同一場婚禮，只是剛好出現在同個場合，不同桌、也沒有約好，兩人見面時有互相打招呼。

劉畊宏在微博PO出的照片是去年11月在富邦金董事長蔡明興女兒蔡承媛歸寧宴與言承旭的合照，被眼尖網友揪出劉畊宏先前也曾曬出與林志玲在相同地點的合照。

(中時)