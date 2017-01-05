林志玲已婚？維基百科「配偶欄」寫他！
林志玲與言承旭情日前才被爆疑復合，將在男方1月1號生日當天領證結婚，不過已被雙方當事人否認，今又因為言承旭好友劉畊宏在微博PO出的一張照片，被網友眼尖揪出林志玲、言承旭疑似現身同場婚禮，讓復合說再度瘋傳。
言、林否認結婚，但林志玲的「維基百科」資料裡，配偶欄寫的卻是言承旭的名字，只能說，新年一開始，這對俊男美女的新聞繼續讓大家霧裡看花。網友則隔空敲碗，盼兩人早日公布好消息。只是言承旭日前才透過公司回應否認婚訊，表示有好消息一定會和大家分享。
稍早林志玲助理也對媒體表示，林和言確實出席同一場婚禮，只是剛好出現在同個場合，不同桌、也沒有約好，兩人見面時有互相打招呼。
劉畊宏在微博PO出的照片是去年11月在富邦金董事長蔡明興女兒蔡承媛歸寧宴與言承旭的合照，被眼尖網友揪出劉畊宏先前也曾曬出與林志玲在相同地點的合照。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。