高雄新亮點！ 全國首創複合式貨櫃聚落
全國掀起「貨櫃屋」風潮，陸續有台北貨櫃市集、台中貨櫃餐廳、屏東貨櫃青創，身為始祖的高雄，16年前舉辦貨櫃藝術節後，又有新創舉，在亞洲新灣區打造占地7千坪複合式生活聚落，集結展覽、論壇、青創等功能，最快3月底營運，勢必成為高雄新亮點。
錯綜堆疊的鮮豔及馬卡龍色系33座貨櫃，出現在前鎮區中華五路與復興三路交叉路口（緊鄰IKEA），引發民眾好奇，究竟在搞什麼「櫃」？今天答案揭曉，原來是高市都發局的傑作，閒置10多年的國宅用地，將搖身一變成為亞洲新灣區貨櫃聚落。
高市府的百年大計推動「亞洲新灣區」，但多數民眾霧煞煞，一知半解。高市都發局長李怡德表示，該聚落將打造出一個兼具展覽、論壇、共同創作與培植青年的創意空間，以構築「亞洲新灣區樣品屋」概念，向全民展示高雄港灣轉變歷程與發展願景。
李怡德指出，貨櫃具有易於組合、堆疊及改造的特性，象徵港都城市意象，民眾走入貨櫃聚落即能體驗港灣生活氛圍，同步踏進亞洲新灣區未來場域；這處聚落將是全新的複合生活場域，可體驗手作課程、觀賞小劇場或享用特色餐飲，也會有藝文展演活動，成為亞灣嶄新地景。
住宅發展處長郭進宗指出，高雄從2001年起舉辦貨櫃藝術節，玩翻貨櫃屋，帶動改造貨櫃屋風潮；亞洲新灣區貨櫃聚落特色別於其他城市，是全台唯一的複合式貨櫃聚落，目前已招商完畢，力拚3月底營運，短期營運1年半，未來視市場反應，決定去留。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。