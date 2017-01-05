高雄新亮點！ 全國首創複合式貨櫃聚落

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高雄市都發局以五顏六色貨櫃，打造占地7千坪的亞洲新灣區貨櫃聚落，勢必成為新興景點。（柯宗緯攝）

高雄市都發局以五顏六色貨櫃，打造占地7千坪的亞洲新灣區貨櫃聚落，勢必成為新興景點。（柯宗緯攝）

高雄市都發局以五顏六色貨櫃，打造占地7千坪的亞洲新灣區貨櫃聚落，勢必成為新興景點。（柯宗緯攝）

高雄市都發局以五顏六色貨櫃，打造占地7千坪的亞洲新灣區貨櫃聚落，勢必成為新興景點。（柯宗緯攝）

全國掀起「貨櫃屋」風潮，陸續有台北貨櫃市集、台中貨櫃餐廳、屏東貨櫃青創，身為始祖的高雄，16年前舉辦貨櫃藝術節後，又有新創舉，在亞洲新灣區打造占地7千坪複合式生活聚落，集結展覽、論壇、青創等功能，最快3月底營運，勢必成為高雄新亮點。

錯綜堆疊的鮮豔及馬卡龍色系33座貨櫃，出現在前鎮區中華五路與復興三路交叉路口（緊鄰IKEA），引發民眾好奇，究竟在搞什麼「櫃」？今天答案揭曉，原來是高市都發局的傑作，閒置10多年的國宅用地，將搖身一變成為亞洲新灣區貨櫃聚落。

高市府的百年大計推動「亞洲新灣區」，但多數民眾霧煞煞，一知半解。高市都發局長李怡德表示，該聚落將打造出一個兼具展覽、論壇、共同創作與培植青年的創意空間，以構築「亞洲新灣區樣品屋」概念，向全民展示高雄港灣轉變歷程與發展願景。

李怡德指出，貨櫃具有易於組合、堆疊及改造的特性，象徵港都城市意象，民眾走入貨櫃聚落即能體驗港灣生活氛圍，同步踏進亞洲新灣區未來場域；這處聚落將是全新的複合生活場域，可體驗手作課程、觀賞小劇場或享用特色餐飲，也會有藝文展演活動，成為亞灣嶄新地景。

住宅發展處長郭進宗指出，高雄從2001年起舉辦貨櫃藝術節，玩翻貨櫃屋，帶動改造貨櫃屋風潮；亞洲新灣區貨櫃聚落特色別於其他城市，是全台唯一的複合式貨櫃聚落，目前已招商完畢，力拚3月底營運，短期營運1年半，未來視市場反應，決定去留。

(中時)