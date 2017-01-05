憲兵搜索民宅案 少將趙代川遭彈劾

針對憲兵濫搜民宅案，監委楊美鈴（右）5日在記者會中說明調查情形與監院彈劾陸軍少將趙代川的理由。（姚志平攝）

去年台北憲兵隊闖入魏姓民宅搜索白色恐怖時期文獻，監察院調查後，認定趙代川違反公務人員服務法，通過彈劾案。（本報資料照片）

去年台北憲兵隊闖入魏姓民宅搜索白色恐怖時期文獻，還疑似發放「封口費」，引發各界議論。監察院調查後，認定時任國防部政治作戰局保防安全處長趙代川違反公務人員服務法，以8票對5票通過彈劾案，將移送公務員懲戒委員會處份。

監察委員高鳳仙表示，憲兵搜索民宅案，趙代川少將應負起最大責任。趙代川未依專案會議之建議，先查明文件是否解除機密、銷毀，也未釐清要行政調查或刑事偵查，即貿然洽台北憲兵隊與會討論，復核定憲兵隊與軍事安全總隊同向魏姓民眾洽談購買或歸還文件，取得後又遲不辦理鑑密，反命下屬給魏1萬5000元獎勵金，還要求魏簽屬自願調查等文件。

監察委員楊美鈴說，趙代川為了取得文件，大陣仗動用11名憲兵，誘騙約出魏姓民眾，不論是行政目的或行政手段，都不符合比例原則。尤其是魏姓民眾一現身，4名憲兵立即上前包圍，好像他犯了什麼重大刑案一樣，對於人權保護上有極大傷害。

楊美鈴批評，整起案件最惹議之處就是發放一萬五千元獎勵金的措施，因為憲兵隊已經將魏移送法辦，安全總隊卻建議核發一萬五千元繳回文件，公文還由趙代川決行，進而引發老百姓的批評。「既然說他是嫌疑犯，又要給他獎勵金，那不就是封口費嗎？這對於國軍聲譽造成很大影響。」

高鳳仙表示，現在時代不一樣了，老百姓的權益應該要受到保護，希望通過彈劾案後，能讓憲兵總隊了解到程序正義的重要。

(中時)