憲兵搜索民宅案 少將趙代川遭彈劾
去年台北憲兵隊闖入魏姓民宅搜索白色恐怖時期文獻，還疑似發放「封口費」，引發各界議論。監察院調查後，認定時任國防部政治作戰局保防安全處長趙代川違反公務人員服務法，以8票對5票通過彈劾案，將移送公務員懲戒委員會處份。
監察委員高鳳仙表示，憲兵搜索民宅案，趙代川少將應負起最大責任。趙代川未依專案會議之建議，先查明文件是否解除機密、銷毀，也未釐清要行政調查或刑事偵查，即貿然洽台北憲兵隊與會討論，復核定憲兵隊與軍事安全總隊同向魏姓民眾洽談購買或歸還文件，取得後又遲不辦理鑑密，反命下屬給魏1萬5000元獎勵金，還要求魏簽屬自願調查等文件。
監察委員楊美鈴說，趙代川為了取得文件，大陣仗動用11名憲兵，誘騙約出魏姓民眾，不論是行政目的或行政手段，都不符合比例原則。尤其是魏姓民眾一現身，4名憲兵立即上前包圍，好像他犯了什麼重大刑案一樣，對於人權保護上有極大傷害。
楊美鈴批評，整起案件最惹議之處就是發放一萬五千元獎勵金的措施，因為憲兵隊已經將魏移送法辦，安全總隊卻建議核發一萬五千元繳回文件，公文還由趙代川決行，進而引發老百姓的批評。「既然說他是嫌疑犯，又要給他獎勵金，那不就是封口費嗎？這對於國軍聲譽造成很大影響。」
高鳳仙表示，現在時代不一樣了，老百姓的權益應該要受到保護，希望通過彈劾案後，能讓憲兵總隊了解到程序正義的重要。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。