偏鄉送暖！建商啟動美學啟蒙上山計畫

中市建商為南投仁愛鄉法治國小的許願樹圓夢，今年還啟動「美學啟蒙上山計畫」。（盧金足攝）

培養台灣「畢卡索」！精銳建設為南投法治國小的許願樹圓夢，還邀藝術家上山，教導藝術和美學課程。（盧金足攝）

歲未年終很多偏鄉孩子許下的願望很微小，有的只是想要一個小小文具盒！精銳建設幫南投法治國小的許願樹圓夢，也贊助地利國小早餐十多年，今年加碼為法治和地利兩所國小啟動「美學啟蒙上山計畫」，由藝術家為偏鄉學童規畫藝術與美學課程，5日推出LINE@正式上線，同步公開「許願樹」的感動故事，民眾只要加入LINE好友，精銳就捐出10元當作計畫基金，協助孩童完成夢想。

精銳建設在寸土寸金的七期設立AAM精銳藝術館，現在這座藝術館成為移動美術館，今年將前進偏鄉，引領小朋友進入藝術園地，幫助他們發掘創作潛力，培養台灣「畢卡索」。

「這些山裡的學童除了矯健的身手、動人的歌聲，更身處大自然的教室當中！」精銳建設總經理王碧竣說，跑了幾趟山上，拍攝「許願樹」影片，不假他人之手，自己寫劇本和配音，希望讓更多人感受她的感動。

王碧竣表示，小朋友充滿豐沛的創作欲望和能量，只是缺少引領他們發揮創作力的那雙手，在法治國小校園看到掛滿小朋友願望的許願樹，動員員工和親朋好友，募集鐵馬、棉被等學童最需要的物資，發揮「惜福分享」精神。

精銳建設總經理特助徐祥勝表示，傳承爺爺的愛心，在過世前還叮嚀希望捐款助人，精銳建設與美學教育推廣機構「沃沃美學」合作，啟動「許願樹，美學啟蒙上山計畫」，量身打造的藝術文化課程，讓山上的孩子能在美學教育中獲得改變自己的力量。

精銳建設致力藝術、美感領域，累積了不少藝文相關資源，經過長時間的發想和規畫，2017年決定結合業界和學界的力量，啟動「許願樹，美學啟蒙上山計畫」。

位在海拔1400公尺高山的南投仁愛鄉法治國小，被稱為「雲的故鄉」，精銳建設多次上山探訪，注意到校園裡的「許願樹」，樹上有著孩子們各種心願，或許是可以縮短上學時間的腳踏車，更或許只是床厚棉被，才因此有了2015年1月「被感溫馨鐵馬情」活動的促成。但精銳建設想做的，比這些更多。

王碧竣引用大師畢卡索的話，「我終其一生都在學習如何像個孩子般的畫畫」，小朋友有豐富創作能量，缺少引領發揮創作力的那雙手，行動美術館遞給在自然之美中成長的孩子一枝彩筆，希望畫出他們彩色的未來。

(中時)