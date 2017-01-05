紅色星期五到Studio A買指定品送Beats耳機
一年一度Apple Day就在明天！ STUDIO A趕搭蘋果官網的1/6特別活動，宣佈加碼於明(6)至1/8推出特購活動，活動期間於全台STUDIO門市選購指定Mac或iPhone，並加購「S.A Care安心意外保」，即可獲得最新Beats EP頭戴式耳機。
此次加碼優惠產品包含iMac、MacBook、MacBook Pro(配備Touch Bar機型除外)、MacBook Air、Mac Pro、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s或iPhone 6s Plus。只要加購「S.A Care安心意外保」，即可獲得最新Beats EP頭戴式耳機(不限顏色);Mac電腦之贈品Beats EP頭戴式耳機，亦可更換為Magic Mouse 2。
「S.A Care安心意外保」針對原廠不保的意外人損皆可保固，舉凡受潮進液、螢幕碎裂、機體拗折變形…這些動輒上萬的主機板維修(1.8萬)、更換螢幕(1.5萬)，只要有「SA Care安心意外保」就能輕鬆省下高昂維修費，且全台STUDIO A據點皆可收送。
此外，《STUDIO A行動商城》也將從即起推出福利品下殺萬元好康，如iPhone 6s Plus 64G特級福利品原價32,500元、特價後只要22,500元，送完整1年保固與全新配件，售價比全新iPhone 6s Plus 32G容量更低！iPad Pro 9.7吋32GB原價20,900元、特價15,888元，約7.6折；另外還有全新的PowerBeats 2 wireless、SOL REPUBLIC Relays、迪士尼LED夜燈等配件5折起等活動。
(中時電子報)
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