2017香港航空扭蛋路跑 高雄場開始報名

2017香港航空扭蛋路跑高雄場即日起開放報名。（香港航空提供）

2017年香港航空扭蛋路跑巡迴全台五個城市，包含高雄、新竹、台北、桃園及台中，巡迴第一站將於3月5日高雄世運主場館外廣場舉行，早上八點準時開跑！

2016年扭蛋路跑特別邀請香港航空成為獨家冠名贊助合作夥伴，大方加碼內藏機票的隱藏版「幸運扭蛋」，全台五個城市反應熱烈，吸引高達15,000人次熱情參與！為回應民眾的熱情，2017年香港航空扭蛋路跑再升級，推出現正火紅的主題系列扭蛋，搭配香港航空15張機票和21萬元現金紅包，即日起開始報名，絕對讓大家扭出大獎好開心！

多種超人氣新款扭蛋任你扭，21萬現金、15張機票藏裡頭！扭蛋路跑以歡樂趣味為目標，沒有計時與排名，適合0至99歲的人一同參與，剛出生寶寶的可以乘坐嬰兒車參加，小孩大人用跑的、走的方式完成賽程都可以，就是希望帶給參與者最值得紀念的回憶，將運動的美好深植在每個人的心中。今年特地找來多種超人氣系列扭蛋，分布於三站扭蛋區，讓大家每一站都可以扭出驚奇！

第一扭蛋區：杯緣子系列扭蛋（包含杯緣子小姐、船梨精、威利在哪裡等）

第二扭蛋區：美國動漫系列扭蛋（包含玩具總動員、動物方程式、Tsum Tsum等）

第三扭蛋區：日本動漫系列扭蛋（包含蛋黃哥、POKEMON、航海王、 香蕉先生等）

參賽者可憑參賽號碼布在各區樂轉扭蛋乙次，不只要讓大小朋友扭出超可愛的公仔扭蛋，每場更祭出高達21萬的現金獎（分別為NT$200元、NT$500元、NT$1,000元的現金扭蛋，共456份的現金獎）及15張機票(分別為台北-香港-東京來回機票、台北-香港-大阪來回機票)，就是要大家扭到手軟！

據研究指出，國人2016年最愛旅遊地點第一名為櫻花勝地、擁有獨特拉麵文化歷史的日本，其次為距離台灣最近的大陸港澳地區；香港航空為了滿足大家想出國到日本、港澳地區旅遊的心願，每場特別提供8張台北-香港-東京來回機票、7張台北-香港-大阪來回機票，共15張機票藏身扭蛋之中；幸運的參賽者可以先到香港痛快瞎拚後，再愜意飛去日本的首都東京或古意盎然的大阪喝抹茶賞櫻花！無論去程或回程皆可停留香港，一張機票雙重享受，快樂瘋玩兩個國家！

為了感謝民眾對於香港航空扭蛋路跑的支持，今年特別推出揪團優惠價，原先報名費為一人800元，現在只要10人以上報名，每位跑者即可享有揪團價750元！另外，為考量每位參賽者的安全，只要進入賽道皆需完成報名。

報名時間為12月19日(一)至2月10日(五)，抓緊時間把握機會，趕緊完成網路報名。更多賽事資訊，請密切關注扭蛋路跑粉絲團。

(中時)