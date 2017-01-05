漁二代帶頭！林園水產養殖力拚活化

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林園水產養殖發展協會產銷班第四班長蘇威德是漁二代，帶頭力拚轉型，建立產銷履歷、網路行銷。（柯宗緯攝）

林園水產養殖產銷班第四班集結養殖戶力量，共同打造「Lin Yuan Seafood」品牌，觀光局長曾姿雯（右三）也現身力挺。（柯宗緯攝）

台灣魚蝦苗養殖重鎮林園，水產養殖戶逾1800戶，但政策缺乏長遠計畫，如何面對大陸、東南亞等國後起之秀崛起，成為漁民當前關心課題。28歲漁二代蘇德威是產銷班長，集結個體戶力量，打造專屬品牌，建立生產履歷、網路行銷水產，盼找出新契機。

林園水產養殖發展協會理事長陳世傑指出，林園水產繁養殖面臨轉型壓力，受到大環境影響，無法將危機化為轉機，逐漸蕭條沒落，又繁養殖業者高齡化，必須有年輕新血加入，透過跨世代思考激盪，再創繁養殖的活路。

陳世傑表示，台灣水產養殖業因養殖過程不夠透明，遭外界詬病，如今必然走向產業化、精緻化，而林園水產養殖產銷班第四班，結合台南水產試驗所、高雄海科大水圈學院，共同協助進行產銷履歷及認證。

蘇德威從小跟著父親養殖石斑魚，大學機械系畢業後，不走本業，鮭魚返鄉投入水產養殖。他是產銷班班長，管理11位叔伯等級的班員，過程挺吃力，須不斷協調化解疑慮，打造新品牌「Lin Yuan Seafood」，透過網路行銷、辦推廣活動，販售當地特色龍膽石斑、九孔、白蝦等水產。

像蘇德威這樣的農二代約有10來位，他認為，水產養殖業面臨高齡化危機，年輕一輩必須挺身而出，他推廣水產產地直送到餐桌，從養殖過程、加工、包裝到訂單進行雲端管理，讓消費者吃得安心，也期許更多新血加入。

45歲班員林勝謀養殖九孔40餘年，他說，過去林園是台灣養殖九孔重鎮，10多年前歷經病變危機，從200多戶萎縮到剩10戶，這些年他改養抗病品種，採平面式養殖，希望將林園本土肉質甜美的九孔，推廣到全世界。

(中時)