宜蘭工地發現13名逃逸外勞 警方逮捕

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宜蘭蘇澳警方今天在宜蘭五結鄉一處工地，逮捕13名逃逸外勞。在追緝過程中，因現場佈滿鋼筋水泥，多名員警還因此受傷。

宜蘭縣警察局蘇澳警分局今天說，有鑑於蘇澳地區漁撈業雇主所僱用的合法外籍漁工常逃逸，造成雇主無法正常出海捕魚的困擾，加上轄區工業區也常有聘僱外勞逃逸，警方不時成立專案小組，查緝非法外勞。

警方表示，今天上午根據情資，宜蘭縣五結鄉利興三路一處工地疑似有多名非法外勞在工作，經集結警力後順利逮捕13名逃逸外勞。

警方說，在追緝過程中，因工地結構複雜、佈滿鋼筋水泥，一度造成多名員警擦傷。全案依規定製作筆錄後，已經移請移民署專勤隊辦理後續處置。1060105

(中央社)