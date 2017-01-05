法寶節 佛光山全球分送2百萬份臘八粥

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農曆12月8日是佛陀成道日的法寶節，佛光山和世界各地分院今天同步熬煮臘八粥分送大眾，數量逾200萬份。

佛光山指出，昨天起就事先備料、炒米，雲居樓和朝山會館等處在今天凌晨3時開始烹煮，再分裝與信眾結緣。

佛光山常務副住持慧傳也到場關心臘八粥作業，並分享臘八粥由來的典故。

慧傳指出，佛陀涅槃後，為紀念佛陀成道，佛寺以各種食材熬製的臘八粥分送大眾，盼品嚐臘八粥的同時，思維三好、四給的意義。

臘八粥配料有紅蘿蔔、芋頭、青江菜、油條等，粥要煮到入口即化、和諧的境界。佛光山說，佛陀成道日的今天，全球道場同步送出超過200萬份的臘八粥。1060105

(中央社)