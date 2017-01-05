索討金錢被姐拒 男子燒機車遭聲押獲准

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28歲的許姓男子向姐姐索討金錢不成，對著姐姐罵髒話，還點打火機縱火，放火燒機車。警方獲報後趕到現場，許男一度拒捕，最後就逮訊後遭檢方聲請羈押獲准。

警方指出，家住彰化縣大城鄉豐美村的許姓男子，因違反家暴令在派出所作筆錄，作完筆錄回到住處，許姓男子開口向姐姐要錢遭到拒絕，許男一時氣憤，恐嚇揚言要對姐姐以及她的小孩不利。

許男除出言恐嚇外，還拿出打火機、打開機車汽油蓋，點燃機車油槽，機車瞬間起火燃燒，鄰居看見起火趕緊報案，員警到場後，許姓男子雖對員警罵髒話，不過最後還是遭到逮捕。

許姓男子的父親則說，兒子曾到醫院的身心科就診同時拿藥回家；而許姓男子經檢方訊問後，彰化地檢署檢察官以許男涉犯恐嚇、放火等罪重大，向法院聲請羈押獲准。1060105

(中央社)