林曼麗接國藝會董事 盼落實臂距原則

第八屆國藝會董事長出爐，由前故宮院長林曼麗出任。林曼麗表示，未來期許落實「臂距原則」，並以卓越、創新、藝術教育、永續發展為目標。

國藝會今天召開第八屆董事會第一次會議，會後舉行記者會，文化部長鄭麗君也宣布由林曼麗擔任第八屆國藝會董事長。

鄭麗君表示，國藝會是文化部重要夥伴，也是從文建會時代催生的第一個重要協助台灣藝術文化發展的中介組織，未來文化部將落實「臂距原則」，擴大國藝會補助功能，讓國家文化資源的分配能多元而持續。

鄭麗君也希望在她任內提出修法，讓文化部可對國藝會進行年度預算的捐贈，將藝文創作補助，逐步過渡到國藝會。

所謂的「臂距原則」也就是政府透過中介組織補助團隊，好讓政府在補助過程中，不會過度介入內容。這也是林曼麗在2003年首次擔任國藝會董事長時提出的理念，不過當時因為一些因素無法落實，希望這次可完整實施理念。

林曼麗表示，過去她擔任國藝會董事期間，把國藝會的餅做大、也將補助資源放在刀口上。她指出，國藝會長期在藝文補助的資訊揭露公開、公平，且會評鑑補助成效，20年建立的機制不是董事會說了算。

林曼麗表示，國藝會一年只處理新台幣1億元的補助經費，相較文化部一年處理好幾倍的補助，國藝會「某種程度像是穿小鞋」，她認為文化部有結構面的問題，在政策執行不像國藝會強而有力，但也因此國藝會可協助文化部，「一個掌舵一個划槳，充分結合」，不僅可把資源做大，還能檢視效益。

國藝會第八屆董事會共有21名董事，其中包括文化部次長李連權、教育部次長蔡清華、外交部次長吳志中、作家鄭邦鎮、原住民藝術家尤瑪．達陸、逢甲大學人文社會學院院長王嵩山、台灣藝術大學兼任教授李乾朗、鳳甲美術館董事長邱再興。

另外還有中央研究院社會學研究所特聘研究員蕭新煌、台南藝術大學視覺藝術學院院長薛保瑕、藝術家姚瑞中、富邦藝術基金會執行長翁美慧、台灣戲曲學院歌仔戲學系教授鄭榮興、前立委陳碧涵、成功大學歷史系教授蕭瓊瑞、台北藝術大學音樂學系教授顏綠芬等。1060105

(中央社)