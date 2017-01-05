新疆縣府遭襲 縣委書記遭查

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圖為新疆軍區特種作戰兵與海軍特戰團進行演習。（圖／中新網）

圖為新疆墨玉縣委書記何軍。（圖取自微博）

中共中紀委網站今天公佈，新疆維吾爾自治區和田地委委員、墨玉縣委書記何軍涉嫌嚴重違紀、失職失責，目前正在接受組織調查；墨玉縣委大院日前才遭4名暴徒襲擊，造成人員傷亡。

中紀委今天還公佈，何軍的上級新疆和田地區地委書記張金標因為涉嫌嚴重違紀和失職失察正接受調查。

新疆官網報導，上月28日16時50分許，4名暴徒駕車衝入新疆墨玉縣縣委大院，引爆自製爆燃裝置，被現場安全人員當場全部擊斃，這一恐襲造成無辜者受傷。

央視則稱，當天暴徒持砍刀襲擊工作人員，並引爆爆炸裝置，造成1名幹部和1名保安員犧牲，3名幹部受輕傷。3名暴徒被當場擊斃（是否有另一名則未提）。

(中時電子報)