F-35C艦載戰機遇麻煩 可能要幾年才能解決

F-35C是海軍型，機翼有折疊功能，以縮小空間。(圖/洛馬公司)

美國五角大廈已經建立了一個改良團隊(稱為「紅隊」)，以解決航艦用F-35C的各種相關問題。這種歷史上最昂貴海軍艦載戰機，仍然存在相當巨大的缺點無法使用，從這個角度來看，美國總統當選人川普提出「以F/A-18E來取代F-35」的看法，也有部分的道理。

「商業內幕」(Business Insider)報導，F-35聯合打擊戰機是有史以來雄心最大的戰機開發計畫，希望能夠以一種戰機，同時應用在空軍、海軍與陸戰隊上，以降低研發與製造成本，還可以解決以往美國戰機通用性低的問題。沒想到整個生產過程中，由於各軍種所需的性能不一，反而使F-35的成本嚴重超支，進度也嚴重擔誤。

正由航艦彈射器起飛的F-35C，前起落架可能需要重新設計。(圖/洛馬公司)

這些問題在空軍型的F-35A和陸戰隊的F-35B已陸續解決，但是在海軍型的F-35C卻是問題不斷。最近它的前起落架在扣住彈射器時會產生抖動，前起落架是扣住航艦彈射器的重要部份，假如這問題無法簡單解決，可能必須重新設計。

這不是F-35C唯一的缺點，幾年前傳出F-35C捕捉勾長度不足，無法準確勾住航艦的攔截索，後來這個問題有得到解決。

為適應航艦環境，F-35C的機翼比其他兩種F-35戰機來的大。(圖/美國海軍)

基本前起落架的問題在2014年的海軍測試報告中就有出現，由於航空母艦的起飛環境不同於一般機場，是在非常極端的環境下工作，因此艦載戰機的起落架必須非常堅固耐用，而F-35的設計公司洛克希德馬丁團隊，在艦載戰機的開發經驗不足，他們先前都是負責開發陸上戰機的，比如F-16、F-22。

目前五角大樓的「紅隊」建議了幾種修復的方向，即使重新設計起落架，甚至重新設計機體都有可能。保守估計徹底解決要花上幾年的時間，美國海軍希望在2019年之前完成。

起落架、捕捉勾可能還不是F-35C最嚴重的壞消息，更糟的是，2015年的缺陷報告指出，F-35C在彈射階段時，駕駛艙感受的震動有危害飛行員健康的危險。五角大廈的研究人員對150名曾駕駛F-35C的飛行員進行詢問，以1到5來表示起飛彈射階段的疼痛感，結果有105名表示疼痛，其中74名回答「中度疼痛」，有4名回「嚴重」，還有1名飛行員明確表示，在起飛離開航艦後，疼痛的感覺依然持續。

雖然從航空母艦起飛的戰機，飛行員所承受的壓力本來就很大，是幾倍的體重往身上擠壓的感覺，但是F-35C的問題明顯比其他艦載戰機要嚴重許多，會影響飛行員繼續飛行任務的專心度以及士氣，甚至對健康造成持續的受損。

最根本的原因恐怕出在F-35座艙與彈射座椅的安排，洛馬公司先前的得意之所F-16戰隼式戰機的座椅採傾斜30度的半躺式設計，可以使飛行員感覺比較舒適，所能承受的G力也比較好，因此F-35也沿用了這種設計；但是在海軍艦載戰機上，這種設計就會出問題了，因為海軍戰機由彈射器起飛，所受的壓力是從前方來的，需要比較直的坐姿來對抗壓力，因此海軍艦載戰機F/A-18的座椅就比較直。可是F-35因為是3個軍種同時使用，所以沒顧慮到海軍型戰機的設計考量。

F-35C的進度落後，拖累了美國海軍的換裝時程，在遲遲等不到戰機的情況下，美國海軍只能將封存的F/A-18C重新啟用來彌補戰機數量不足，甚至也可能直接再向波音公司下訂單，購買F/A-18E超級大黃蜂戰機；這也是美國總統當選人川普的建議，他在去年12月23日的推特上發表意見，認為F-35戰機貴而無用，他希望波音公司做出「升級版F/A-18」，並給出合理報價。

不過F-35的性能絕非F/A-18能比擬，海軍飛行員說， F-35戰機的隱身特性使得它是美國空權爭奪的必勝王牌，如果美國不想南中國海、波羅的海、敘利亞空域這種地方落居人後，仍然必須力促F-35C趕快服役。

(中時電子報)