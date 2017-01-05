通車10周年 台灣高鐵探索館揭牌開幕
台灣高鐵今（5）日在桃園運務大樓舉辦「通車十週年暨探索館開幕典禮」，行政院長林全、秘書長陳美伶、交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦以及高鐵董事長江耀宗，共同為「台灣高鐵探索館」揭牌開幕，並邀請多位立法委員、交通部與高鐵局官員以及各界貴賓出席觀禮，一同見證高鐵通車營運十週年的歷史時刻，並分享台灣高鐵的榮耀與喜悅。
行政院長林全表示，高鐵重要的歷史意義是用BOT來興建，透過民間和政府通力合作，政府發揮公權力和信用兩大優勢，加上民間不受年度預算限制、採購招標靈活，克服許多困難，走過風風雨雨，在今天看到高鐵成功運轉、翻轉台灣經濟，維持高品質的運輸，有了新的定位。期許高鐵未來為國家扮演重要鐵道運輸角色，培養內在產業成長，更可以把高鐵獨步全球的管理能力，帶到國外去，繼續努力建立模範企業。
台灣高鐵董事長江耀宗表示，特別感謝高鐵前董事長殷琪女士所帶領的團隊，沒有他們當初在興建時期篳路藍縷的努力付出，如期、如質的將高鐵建設藍圖付諸實現，大家就不可能在過去十年享受如此安全、舒適、便捷、準點的高速鐵路服務；其次，感謝行政、立法部門通力合作，以及交通部、高鐵局長期的支持，才能讓高鐵公司順利解決財務問題，並且在去年10月27日成功掛牌上市。最後，江董事長也代表高鐵全體同仁，真心的感謝過去十年來，超過四億人次支持高鐵、愛護高鐵的廣大旅客。
高鐵表示，選在通車營運十週年完成「台灣高鐵探索館」的設置，目的是希望藉由有系統的整理自高鐵規劃、興建、營運一路走來的珍貴文物，緬懷高鐵先進造橋開路、如期完成高鐵建設的堅毅精神，同時感謝各界的支持，讓高鐵公司終能完成這條世界級的高速鐵路，帶領台灣進入「高速時代」。
「台灣高鐵探索館」內展出包括：台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、700T高鐵列車的誕生、一日生活圈以及公開的密室—高鐵文史庫房等，共計19個精彩主題。觀眾不僅可以藉由展出了解台灣及世界鐵路發展的歷程，更有機會看到1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物。此外，透過館內的先進科技與互動裝置，更可以輕鬆了解精采的高鐵故事。
高鐵公司希望透過兼具知性與趣味展出方式，帶給參觀者一趟難忘的高鐵探索之旅。未來，「台灣高鐵探索館」將以預約方式，接受團體申請參觀，並由高鐵公司指派專人導覽介紹館內文物。
高鐵計畫自2000年3月開始動工興建，2007年1月5日板橋站至左營站通車營運，同年3月2日台北站啟用，加入營運行列。2015年12月1日苗栗站、彰化站、雲林站通車啟用，2016年7月1日南港站通車啟用。
目前高鐵全線共計12座車站，自南港至左營，營運路線總長350公里，每週依班表提供960班次列車的旅運服務，每日平均旅運旅客超過15萬3千餘人次，是台灣西部走廊最主要的大眾交通運輸工具。
(工商)
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