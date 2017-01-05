通車10周年 台灣高鐵探索館揭牌開幕

行政院秘書長陳美伶（左起）、交通部長賀陳旦、行政院長林全、桃園市長鄭文燦以及高鐵董事長江耀宗共同出席台灣高鐵探索館開幕典禮。(圖／台灣高鐵提供)

台灣高鐵今（5）日在桃園運務大樓舉辦「通車十週年暨探索館開幕典禮」，行政院長林全、秘書長陳美伶、交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦以及高鐵董事長江耀宗，共同為「台灣高鐵探索館」揭牌開幕，並邀請多位立法委員、交通部與高鐵局官員以及各界貴賓出席觀禮，一同見證高鐵通車營運十週年的歷史時刻，並分享台灣高鐵的榮耀與喜悅。

行政院長林全表示，高鐵重要的歷史意義是用BOT來興建，透過民間和政府通力合作，政府發揮公權力和信用兩大優勢，加上民間不受年度預算限制、採購招標靈活，克服許多困難，走過風風雨雨，在今天看到高鐵成功運轉、翻轉台灣經濟，維持高品質的運輸，有了新的定位。期許高鐵未來為國家扮演重要鐵道運輸角色，培養內在產業成長，更可以把高鐵獨步全球的管理能力，帶到國外去，繼續努力建立模範企業。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，特別感謝高鐵前董事長殷琪女士所帶領的團隊，沒有他們當初在興建時期篳路藍縷的努力付出，如期、如質的將高鐵建設藍圖付諸實現，大家就不可能在過去十年享受如此安全、舒適、便捷、準點的高速鐵路服務；其次，感謝行政、立法部門通力合作，以及交通部、高鐵局長期的支持，才能讓高鐵公司順利解決財務問題，並且在去年10月27日成功掛牌上市。最後，江董事長也代表高鐵全體同仁，真心的感謝過去十年來，超過四億人次支持高鐵、愛護高鐵的廣大旅客。

高鐵表示，選在通車營運十週年完成「台灣高鐵探索館」的設置，目的是希望藉由有系統的整理自高鐵規劃、興建、營運一路走來的珍貴文物，緬懷高鐵先進造橋開路、如期完成高鐵建設的堅毅精神，同時感謝各界的支持，讓高鐵公司終能完成這條世界級的高速鐵路，帶領台灣進入「高速時代」。

「台灣高鐵探索館」內展出包括：台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、700T高鐵列車的誕生、一日生活圈以及公開的密室—高鐵文史庫房等，共計19個精彩主題。觀眾不僅可以藉由展出了解台灣及世界鐵路發展的歷程，更有機會看到1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物。此外，透過館內的先進科技與互動裝置，更可以輕鬆了解精采的高鐵故事。

高鐵公司希望透過兼具知性與趣味展出方式，帶給參觀者一趟難忘的高鐵探索之旅。未來，「台灣高鐵探索館」將以預約方式，接受團體申請參觀，並由高鐵公司指派專人導覽介紹館內文物。

高鐵計畫自2000年3月開始動工興建，2007年1月5日板橋站至左營站通車營運，同年3月2日台北站啟用，加入營運行列。2015年12月1日苗栗站、彰化站、雲林站通車啟用，2016年7月1日南港站通車啟用。

目前高鐵全線共計12座車站，自南港至左營，營運路線總長350公里，每週依班表提供960班次列車的旅運服務，每日平均旅運旅客超過15萬3千餘人次，是台灣西部走廊最主要的大眾交通運輸工具。

(工商)