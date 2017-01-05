因應一例一休 台安醫院週日改半天診

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一例一休影響醫院人力調度，繼台大醫院、高醫附醫喊出週末減診後，台安醫院今下午也表示，未來規劃將全天的週日門診，部分調整到週五看診，週日改看半天診，最快3月實施。

受到一例一休影響，醫院的週末門診恐跟著大調整，高醫附醫的夜診及假日門診將縮減1/3到1/4，台大醫院則規劃週六減診。

台安醫院今天下午受訪時表示，現行門診時間為週五開半天門診，週六安息日不開診，週日則是全天門診。

但因應一例一休，未來可能把週日的部分門診移到週五，調整為週五全天門診、週日僅看半天，調整的門診及相關細節還在討論中，最快3月就會正式調動。

此外，台北榮總、北醫附醫、新光、振興、馬偕、國泰醫院及三軍總醫院等則表示，仍在規劃中，目前暫不調整。1060105

(中央社)